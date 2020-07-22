«Это через край перешло»

22.07.2020, 4:54, Разное

Президент Путин вышел из доверия на Дальнем Востоке.

И можно точно сказать, когда это произошло: вечером в понедельник, 20 июля, когда он прислал исполнять обязанности губернатора Хабаровского края бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

Одиннадцатая по счету ежедневная акция протеста возле краевого правительства в Хабаровске резко отличалась от предыдущих десяти. Раньше люди выходили на площадь, по большому счету, чтобы просить власть, убеждать ее: «Верните нам Фургала!», «Фургала домой!», «Москва, услышь нас!» — взывали они, стремясь защитить своего арестованного губернатора. Само по себе это уже было делом невиданным. Прежде аресты больших чиновников вызывали в народе живейшее одобрение.

Губернатор Сергей Фургал стал первым крупным чиновником со времен Бориса Ельцина, за которого на площадь пошли десятки тысяч. Но со вторника и эта ситуация изменилась в корне.

Напомним, на выборах в 2018 году Фургал, выступая как «технический кандидат», во втором туре победил действовавшего губернатора. Сейчас он арестован по обвинению в организации убийств 15-летней давности. В понедельник Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. И до выборов, которые состоятся в сентябре 2021-го, назначил исполнять обязанности главы края депутата Госдумы (уже бывшего) Михаила Дегтярева. Как и Фургал, тот представлял в парламенте ЛДПР. Предполагалось, что его назначение порадует лидера партии (регион оставили им) и успокоит хабаровчан. Вроде как: нате вам одного либерального демократа вместо другого, ну какая разница? Людей это взбесило до крайности.

— Мы Дегтярева не выбирали, — объясняет «Новой» одна из протестующих, Светлана.

— У нас есть губернатор, его сняли незаконно. Как Дегтярев может что-то сделать для края, если он абсолютно его не знает, только видел его по телевизору? Чужака нам не надо.

Хабаровск. Митинг 21 июля против назначения Михаила Дегтярева врио губернатора края. Фото: Дина Воронкова

«Чужак», надо заметить, начал работу на новом месте скверно. Утром, как раз ко времени прилета прямых рейсов из Москвы, хабаровский аэропорт вдруг закрыли: якобы поступило сообщение, что он заминирован. Из здания всех вывели, и люди с детьми, собаками, чемоданами, тюками 40 минут стояли снаружи на жаре. При этом внутри «заминированного» здания сновали служащие в униформе, словно их и взорвать не жалко.

Когда здание все-таки открыли, на входе образовалась давка из пассажиров, торопившихся на рейсы.

Было ли связано это «минирование» с прилетом из Москвы Михаила Дегтярева — неизвестно, но хабаровчанам сейчас каждое лыко в строку.

На 14 часов местного времени у врио губернатора было назначено знакомство с подчиненными — краевым правительством. Как повелось при Фургале, на мероприятие с утра начали аккредитовывать журналистов. Скоро выяснилось, что знакомиться с подчиненными в присутствии прессы Дегтярев не намерен. Журналистам сказали, что для них, уж так и быть, состоится брифинг через два часа после совещания. Потом объявили, что брифинг отменяется. Потом срочно велели все-таки ехать. За 10 минут до сбора окончательно выяснилось, что не будет и брифинга. Дегтярев встретился с членами правительства и краевыми силовиками, но слов для прессы — а в общем-то для жителей края — у него не нашлось.

КАК ЭТО БЫЛО«Руки прочь от нашего края!» Прямой эфир «Новой» с митинга в Хабаровске, жители края вышли на улицы против назначенного Кремлем губернатора

Вечером его ждали хабаровчане, собравшиеся на площади. Казалось логичным, что врио, назначенный в такой нервозной обстановке, выйдет к народу «наводить мосты». Но «мосты» ему, надо понимать, не нужны.

— Был бы он хорошим губернатором — вышел бы к нам сюда. Что ж он не выходит? — говорит Вячеслав.

— Его сюда прислали как мальчика для битья. Либо он как камикадзе приехал. Либо он просто карьерист и власти хочет.

И одиннадцатую акцию на площади хабаровчане начали не с привычного «Фургала домой!», а с «Пошел вон!», адресованного врио. «Чемодан — Москва — Самара», — напутствовали они Дегтярева, показывая, что изучили его биографию с момента рождения в городе на Волге.

Хабаровск, митинг 21 июля. Фото: РИА Новости

Михаилу Дегтяреву 39 лет. Больше половины жизни он продвигался в политике. С 2011-го в Думе старательно создавал себе вполне конкретную репутацию. Ему всегда хотелось, чтобы его запомнили, чтобы о нем побольше говорили. Он с удовольствием предлагал откровенно клоунские законопроекты, вроде запрета на донорство для гомосексуалов и искоренения долларов в России. И не скрывал, зачем это делает. Обещал слетать в космос. Баллотировался в мэры Москвы с предсказуемым результатом в 3%. Фотографировался в бане с Жириновским. Его действительно запомнили.

А теперь в Хабаровске, где работать надо уже всерьез, клоунады ему припомнили. «Мишаню в баню!» — кричал народ назначенному врио. «Миша 3 процента» — писали люди от руки на ватмане. «На чужой край рот не разевай, в космос улетай».

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время представления правительству в здании регионального кабинета министров. Фото: пресс-служба краевой администрации / ТАСС

Досталось и лидеру ЛДПР. Вообще-то партия в Хабаровском крае была в чести, здесь не только губернатор был из ЛДПР, но и почти весь региональный парламент. Назначение либерального демократа Дегтярева вместо либерального демократа Фургала все изменило: люди скандировали: «Жириновскому позор!» — и держали плакаты: «Жириновский — предатель и лгун». Вряд ли до думских выборов ЛДПР успеет здесь реабилитироваться.

Но главная перемена: отношение хабаровчан к президенту. Путин был популярен в крае. Всенародное голосование по «обнулению» и другим поправкам это подтверждало: все-таки 65% «за» — не самый плохой результат. На площади демонстранты говорили, как они любят президента, на которого похож их драгоценный Фургал. В разговорах с «Новой» они выражали надежду на президента, который вот-вот вмешается в безобразие и все исправит. И вот они получили Дегтярева.

— Я все время топила за Путина, а сейчас просто вижу, что… Он даже вообще нас не уважает, — объясняет Ирина. — Нам ничего не говорит, просто человека со стороны прислал. Он нас не уважает. Не у-ва-жа-ет.

И если раньше попытки крикнуть что-то антипрезидентское на площади в Хабаровске пресекали сами протестующие, то теперь они дружно скандировали: «Двадцать лет — доверия нет!», «Путин утратил доверие!», «Путина в отставку!». Громко, в мегафон, один из демонстрантов зачитал меморандум: президент обманул ожидания хабаровчан, поэтому они, только-только проголосовавшие за «обнуление», теперь требуют его отставки и досрочных президентских выборов.

Хабаровск, митинг 21 июля. Фото: РИА Новости

Все время, пока люди протестовали, кричали и свистели, возле здания администрации стояли два черных джипа с правительственными номерами. Прежде их здесь не видели, поэтому машины связывали с новым врио. Но никто на них не нападал, никто слова худого не крикнул водителям в машинах. Протест хабаровчан — исключительно мирный.

Около десяти вечера демонстранты начали сворачивать акцию. Потому что в жилых домах и в больнице рядом с площадью просят в это время не шуметь. Но завтра хабаровчане вернутся на площадь. И послезавтра.

— Люди будут выходить, пока не добьются своего, — говорит Вячеслав. — Это реально через край перешло.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»