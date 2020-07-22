 

Daily Mail – Пелоси пригрозила «выкурить» Трампа из Белого дома, если он откажется признать результаты выборов

22.07.2020, 4:50, Новости дня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в случае поражения на ноябрьских президентских выборах Дональд Трамп обязательно покинет Белый дом, пишет Daily Mail. При этом она подчеркнула, что если Трамп откажется его покидать, то его оттуда «выкурят».


Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не проявила особой обеспокоенности в связи с тем, что президент Дональд Трамп может отказаться покидать Белый дом в случае своего поражения на предстоящих президентских выборах, пишет Daily Mail. Она также подчеркнула, что если тот откажется уходить, то его «выкурят».

«Знает он это или ещё нет, но дело в том, что он уйдёт, — отметила она. —
То, что он может не захотеть уезжать из Белого дома, совсем не означает, что мы не проведём церемонию инаугурации для законно избранного президента Соединённых Штатов».

В своём заявлении, как указывает издание, Пелоси звучала невозмутимо, несмотря на то что её однопартийцы-демократы начали выражать беспокойство по поводу возможного отказа Трампа признать итоги предстоящего голосования.

«Существует процесс. И то, что определённый обитатель Белого дома не хочет уезжать, роли не играет. Его придётся оттуда выкурить, поскольку президентство — это президентство. Дело тут не в географии или местоположении», — отметила спикер палаты представителей.

Как напоминает издание, Дональд Трамп в интервью Fox News отказался однозначно заявлять, признает ли он итоги ноябрьских выборов или нет. Глава Белого дома при этом выразил опасение, что предстоящее голосование может быть фальсифицировано с помощью голосования по почте.
 
Пелоси, как пишет Daily Mail, высказалась в схожем ключе с соперником Трампа демократом Джо Байденом. Последний, в частности, заявил: «Американский народ решит исход этих выборов. А правительство Соединённых Штатов отлично способно выдворить нарушителей из Белого дома».





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