Госдепартамент: США отстают от Китая и России в разработке гиперзвуковых ракет

22.07.2020, 4:45, Новости дня

Спецпредставитель Госдепартамента Маршалл Биллингсли заявил на заседании сенатского комитета по международным отношениям, что Соединенные Штаты отстают от России и Китая в разработке гиперзвуковых ракет.

Биллингсли, выдвинутый на пост заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями, предположил, что вооруженные силы должны предпринять широкие усилия по модернизации американского ядерного арсенала, в частности, чтобы создать рычаги воздействия, которые заставят и Москву, и Пекин согласиться с новыми договорами о контроле над вооружениями.

«Нам необходимо срочно протестировать ряд новых технологий гиперзвукового глиссирования, – сказал он в ходе слушаний о своем утверждении. – Мы, я думаю, справедливо сказать, отстаем, когда речь идет, в частности, о китайской программе, и русские фактически уже разместили ядерное гиперзвуковое оружие…»

Биллингсли пытается выступить посредником в продлении Нового договора о стратегическом наступательном вооружении, самого значительного из существующих договоров о контроле над вооружениями, которое ограничивает запасы российского и американского ядерного оружия. Представители администрации дали понять, что они позволят этому договору истечь, если Китай откажется присоединиться к переговорам и заключить трехстороннюю сделку, потому что Пекин сейчас быстро расширяет свой арсенал баллистических ракет и ядерного оружия.

«Гиперзвук предлагает ряд преимуществ, – сказал он, добавив, что США хотят разрабатывать только ракеты, которые могут нести на себе обычное оружие, а не ядерные боеголовки, – Я думаю, что они будут важными уравнителями для нас, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Китайские чиновники отвергли призывы США к переговорам, утверждая, что и Россия, и США имеют гораздо большие ядерные арсеналы. Кроме того, Россия развернула в Европе крылатые ракеты средней дальности в нарушение основного запрета на такое оружие, введенного еще со времен холодной войны, а также разрабатывает менее мощное ядерное оружие, которое Биллингсли охарактеризовал как очевидную попытку использовать ядерные боеголовки «не провоцируя полномасштабную ядерную войну».

«Это не теоретическая проблема с русскими, учитывая, что они продемонстрировали готовность неоднократно вторгаться в другие страны, – сказал Биллингсли, – Наша способность вести переговоры об эффективном контроле над вооружениями, фактически, идет рука об руку с мощной программой модернизации».