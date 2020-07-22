Посол в Британии оценил способность Шотландии быть независимой страной

22.07.2020, 4:30, Новости дня

Россия не заинтересована в выходе Шотландии из состава Великобритании, сообщил российский посол Андрей Келин.

Келин отметил, что Москва не видит смысла в попытках повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, так как этот вопрос «должен решаться жителями Шотландии и Соединенного Королевства».

«То же касается получения независимости любой страной», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что «мы проходили через подобные процессы, знаем о том, насколько они сложны, и не заинтересованы в процессах распада в Европе».

Келин подчеркнул, что в Шотландии живет примерно 5,5 млн человек. По его словам, в качестве независимого государства ей было бы сложно существовать. Посол напомнил о проблеме оттока населения и привел в пример страны Прибалтики.

Как сообщил Келин, РФ «не хочет, чтобы Шотландия покинула Соединенное Королевство». Он подчеркнул, что «это совершенно не отвечает нашим интересам».

Комментируя опубликованный доклад комитета по деятельности служб разведки и безопасности британского парламента, Келин отметил, что в нем «не приводится каких-либо фактов».

Напомним, комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства опубликовал доклад, в котором говорится, что нет свидетельств вмешательства РФ в референдум по Brexit. При этом комитет выступил с утверждением, что РФ якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что обвинения в адрес Москвы в мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств являются «стремлением выдать желаемое за действительное», чтобы получить какого-то внешнего противника, наличие которого помогает решать внутриполитические вопросы.



