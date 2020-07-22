 

Личное: Девушки из джакузи

22.07.2020, 4:18, Разное

 Можно вывести девушку из джакузи (и даже на красную дорожку и на глянцевую обложку можно вывести), но вот джакузи из девушки не вывести никогда.


Фото: Соцсети

Слишком через многое проходят девушки из джакузи на пути к своему фальшивому инстаграмному счастью.

  
Нутро Оксаны Самойловой, сформированное, как мне кажется, в джакузи, — нет-нет, да и прорывается наружу через плотину её старательно выстраиваемого образа «счастливой жены и матери». Примерной жены, я бы даже сказала. Почти девственницы. Почти без тёмного прошлого.

Сцепив зубы от концентрации на образе «светлого человечка», Самойлова дрищет поносом лицемерной любви у себя в Инстаграме: сердечки, смайлики, уменьшительно-ласкательные суффиксы, сюсюканье с подписотой, все дела.

Бывает, что Оксана срывается.

Запилив в Инстаграме откровенно, на мой взгляд, рекламный пост парка аттракционов, Самойлова не выдержала и назвала своих подписчиков «говнодибилами».

 За что?

 За то, что те уличили её в джинсе. Джинса — это когда за рекламу товара или услуги тебе занесли бабло, а ты делаешь вид, что тебе никто ничего не платил.

«Мне никто не платил за рекламу,мы как и все купили сами себе билеты», — написала Самойлова в своей хвалебной оде парку.

Ей не поверили и ткнули отпиленным носом в говно вранья. Тогда-то у сюсюкалки Самойловой и сорвало чердак:


Фото: Соцсети

«Инфа про парк для нормальных людей. Говнодибилы сидите дома», — ответила на критику Оксана.  

Никакие ванильно-постановочные фотосессии с оленями, никакие слюни, сопли и сердечки в настоящем не в состоянии заглушить вонь прошлого Оксаны. Такого прошлого я не пожелаю ни одной девушке, какой бы она ни была.

 Сидение в джакузи втроём убивает психику любой женщины. И тут можно сколько угодно рассуждать о незакомлексованности и свободе, но я так скажу: настоящая свобода заключается в том, чтобы отказаться плюхнуться голой жопой в джакузи к мужику, на которого уже закинула голые сиськи другая тёлка.

Подобные посиделки как раз-таки и порождают комплексы, от которых женщине — уже не избавиться.

Посмотрите на морду Оксанки: вся перешитая, перекроенная, неузнаваемая, лишённая малейшей индивидуальности. Это же ведь не от внутренней свободы делается, а от комплексов, которые тянутся за девушками из их джакузного прошлого.

Стирая своё лицо с помощью скальпеля хирурга, девушки из джакузи бессознательно пытаются стереть и своё прошлое. Для вас, но, прежде всего, для самих себя. А оно, в отличие от лица, не стирается.

Мне таких девушек почему-то очень жаль. А вам?

Источник: Лена Миро





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