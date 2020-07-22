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22.07.2020, 4:10, Новости дня

Полиция усилила меры безопасности в Киеве. Об этом 21 июля в Facebook сообщила пресс-служба столичной полиции.

В частности, для обеспечения общественной безопасности и порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное.

“В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику”, – говорится в сообщении полиции.

Столична поліція посилила заходи безпеки на вулицях містаДо забезпечення публічної безпеки та громадського порядку…

Posted by Поліція Києва on Teisipäev, 21. juuli 2020

Сегодня днем неизвестный сообщил полиции о минировании двух киосков у станции метро “Минская” в Киеве. Позже правоохранители действительно обнаружили там взрывчатку – ее обезвредили. Также сообщалось о минировании центрального железнодорожного вокзала в столице, однако эта информация оказалась ложной. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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