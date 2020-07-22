 

Луцкий террорист “в грубой форме” отказался говорить с женой – СМИ

22.07.2020, 4:10, Новости дня

Террорист Максим Кривош, захвативший заложников в Луцке, “в грубой форме” отказался разговаривать со своей женой. Об этом пишет луцкое издание “Вісник”.

“На переговоры к террористу, захватившему автобус с заложниками в Луцке, привезли его жену из Дубно. Однако на просьбу пообщаться злоумышленник отказал ей в грубой форме”, – отмечает “Вісник”.

Также Кривош категорически отказался от разговора с известным луцким психологом Еленой Зверевой.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. Троих из них после переговоров он освободил. 

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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