Мнение: Это лекарство

22.07.2020, 4:07, Разное

Цитаты великих людей.

«Если у вас есть возможность сохранить в деревне приусадебный участок, сохраните его. Вернитесь на землю, вернитесь! Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это всё надо. Это лекарство»(с)Лукашенко

Признавайтесь, кто следует советам Батьки.