Мнение: Руки прочь от Дегтярева, Хабаровск: отца 4 детей, и “эпатажные” законопроекты он продвигал не зря

22.07.2020, 4:05, Разное

В Хабаровске снова дурдом происходит. Миша Дегтярев пожал руку журналистке в аэропорту. “А вдруг она заразная?!” – завопил народ. Это тот народ, который сбивается в кучу, в уличную толпу – и ничего не боится. Но им можно . А Дегтяреву – нет, ведь он говорит, как опасна пандемия – и он прав. Пожал он руку машинально, конечно же. И потом долго тер ее санитайзером, скорее всего. Но началось… Мише Дегтяреву припомнили все, что он когда-то говорил, когда Владимир Жириновский принял самого молодого депутата в истории Госдумы в партию. Да, Миша таким и был. И подражал Владимиру Вольфовичу на заре карьеры. И некоторые законопроекты продвигали его, делали известным. Ему казалось, что он может с таким политическим напором, обучаясь у Жириновского политике, стать эпатажным депутатом, а потом, может, и лидером какой-нибудь фракции. Но Вольфович такой один. И Дегтярев позврослел, поумнел, понял, что надо просто работать. С полной отдачей. Так и делает.

Загрустили сотрудники аппарата, которые работали на Дегтярева в Москве. “Такого руководителя поискать”. А Хабаровск не понимает. Им подавай замазанного по самую крышу экспортера цветным металлом, связанного с преступными группировками. “Здесь тебя не хотят, езжай в Москву!” – пишут в соцсетях, орут на улице. А вообще, он из Самары, а даже не из Москвы. Подозревают Мишу в самых страшных грехах. А грехи – всего-то громкие законопроекты, которые давным-давно предлагал Михаил. А вообще, он православный. Крест видно и на знаменитой фотографии, где он с Жириновским в бане.

Путин пошел Жириновскому навстречу. Мог поставить единороса. Но не стал. Нет, президент отправил в отставку в связи с утратой доверия арестованного по обвинению в организации убийств 15-летней давности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (с делом там все в порядке – и будут еще “жертвы”, пока не все безымянные могилы раскопали), врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

В 2013 году он заявлял, что в Госдуме готовят поправки в закон «О донорстве», согласно которым в группу риска будут включены люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а при сдаче крови обязательным станет вопрос, является ли человек гомосексуалистом – донорский каминг-аут – почему бы и нет? В России журналисты Красовский, Лобков – открытые геи. Один работает на “Russia Today”. Другой – на “Дожде”. Не сильно страдают, что все знают. В 2014 году Миша предлагал запретить доллары в России. Переходный период – и потом валютчиков не сажать, а кто не сдал баксы по последнему курсу, изымать валюту – и отдавать за нее рубли. Вместе с коллегами по партии в 2017 году Дегтярев предлагал также заменить государственный гимн на «Боже, царя храни», поскольку нынешний гимн показался им недостаточно патриотичным. Он предлагал разместить слова гимна на паспортах граждан. По замыслу Дегтярева, на паспортах можно было изобразить исторические картины, а также контуры границ Киевской Руси, Российской империи, СССР и России. Еще хотел флаг России – триколор – заменить на Имперский. Ну да, возможно, Дегтярев и монархист и сторонник Российской Империи. Он любит историю и знает.

Дегтярев еще вносил законопроект об обязательном подтверждении личности пользователей социальных сетей (немножко бесполезный законопроект, потому что и так каждый известен, а кто думает, что он – аноним со своими VPN, анонимайзерами и Tor- или Ghost Browser-ами, тот немножко дурачок и ламер), а также предлагал запретить громкие автосигнализации (многие поймут, кстати). Еще Дегтярев предлагал ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить «правильный» образ персонажей – Санта Клаус с оленями надоел. А еще — ввести для женщин два оплачиваемых выходных дня в месяц в «критические дни» – реальная забота о феминах, очень достойно.

Есть уверенность, что Дегтярев станет замечательным руководителем Хабаровского края. Он – симпатичный и приятный мужик в общении. И в работе с коллегами. Жена Галина Дегтярева — некогда учредитель самарского магазина для будущих мам ООО «Пузико». Они – очень хорошие родители 4 сыновей с Галей. А еще он очень открытый. А что не вышел к народу и брифинг отменил. Так человек сидит, изучает эпидемиологическую обстановку с коронавирусом в Хабаровском крае и видит, что там рост заболевших идет 10 недель (в единственном по стране регионе), кроме того – 11 дней протестов – конечно, уже начинается вспышка COVID-19. Пока что телеконференций достаточно. Надо себя поберечь. А то приехал – и сразу в больницу. Все правильно делает.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3323