Президент Трамп призвал американцев носить маски

22.07.2020, 3:40, Новости дня

Резко контрастируя с его собственными комментариями, сделанными в течение последних шести месяцев, президент Дональд Трамп во вторник призвал американцев носить маски, чтобы справиться с распространением коронавируса, признав, что ситуация с пандемией может еще ухудшиться перед улучшением.

Трамп давно подвергается критике за преуменьшение воздействия коронавируса и игнорирование требования носить маску.

Во вторник на пресс-брифинге в Белом доме президент заявил: «Мы просим всех, кто не в состоянии социально дистанцироваться, надевать маску… Нравятся ли вам маски или нет, они оказывают влияние, они имеют эффект, и нам нужно все, что мы можем получить… Я с удовольствием ими воспользуюсь … Все, что потенциально может помочь … это хорошо», – сказал Трамп.

Врачи, входящие в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом, в частности ее координатор, доктор Дебора Биркс, расстроены тем, что предупреждения о растущих случаях заражений игнорируются, и встревожены тем, что администрация не прислушивается к мнению доктора Энтони Фаучи, известного в США эксперта по инфекционным заболеваниям.

Трамп, после нескольких месяцев нежелания носить маску на публике, в понедельник опубликовал фотографию в маске в своем Твиттере и сказал, что планирует возобновить проведение регулярных брифингов по пандемии. На первом таком брифинге во вторник он призвал американцев носить маски, если они не могут оставаться в стороне от социального общения.

Решение о возобновлении брифингов было принято после возникновения напряженности между главой аппарата Трампа Марком Медоузом и другими сотрудниками Белого дома, особенно командой вице-президента Майка Пенсом, по вопросу правильной стратегии общения со страной на тему пандемии.

Медоуз стремился сократить брифинги для целевой группы, которые проводились за пределами Белого дома и планировались лишь изредка, без участия президента, в попытке сменить тему, так как Трамп попытался сосредоточиться на том, чтобы вновь открыть экономику и стимулировать свою избирательную кампанию.

Врачи, которые разрабатывали руководство для открытия экономики штатов, обеспокоены растущим числом случаев заражения, и некоторые из них недовольны тем, что их советы не были услышаны, заявили два чиновника.

«Биркс становится все более разочарованной», – сказал источник в администрации.

«Мы просто пытаемся помочь. Мы просто пытаемся сделать все возможное для общественного здравоохранения страны, – сказал один из сотрудников рабочей группы. То, что случилось с Тони (Фаучи) … Я даже не знаю, как охарактеризовать это, кроме того, что это шокирует».

Ни один из врачей не появился с Трампом на его брифинге во вторник.

По словам чиновников, экономический советник Ларри Кадлоу был сторонником ношения масок. Дочь Трампа Иванка, которая является старшим советником президента, и первая леди Мелания Трамп, также выступали за ношение масок.

Однако большая часть напряженности внутри Белого дома сводилась к разногласиям между сотрудниками Медоуза и теми, кто работает с Пенсом, который курирует целевую группу.

По словам одного из представителей Белого дома, команда Медоуза была разочарована бездействием целевой группы. По словам чиновника, для работы требовались сторонние советники, такие как Медоуз или Джаред Кушнер, зять Трампа и старший советник, которые иногда приходили на заседания, чтобы добиться своей цели.