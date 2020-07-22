VOAэкспресс 21 июля 2020

22.07.2020, 3:40, Новости дня

Майк Помпео и Доминик Рааб

В Лондоне завершились переговоры глав дипломатических ведомств США и Великобритании.

Госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили ситуацию в Гонконге, а также продолжающиеся дискуссии в отношении строительства сетей мобильной связи 5 поколения.

Госсекретарь также обсудил с британским премьером и главой МИД расширение эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. Отвечая на вопрос журналиста о российской угрозе западной демократии, Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон уже давно признает значительность угрозы, исходящей от России, в том числе в отношении кибертехнологий.

Хабаровск

«Жириновский – предатель и лгун» – с такими лозунгами хабаровчане встретили врио губернатора Михаила Дегтярева, назначенного Кремлем после ареста ЛДПРовца Сергея Фургала. По словам собеседников «Голоса Америки», после кулуарных договоренностей с Кремлем ЛДПР, видимо, обязалась работать на успокоение ситуации в мятежном регионе. Однако местные жители утверждают, что протесты продолжатся.

Учителя против губернатора

Крупнейшая ассоциация учителей Флориды намерена в судебном порядке противостоять губернатору штата Рону Десантису. Причина – намерение Десантиса в августе открыть школы для очного посещения.

👉 По словам учителей, это подвергнет их жизнь необоснованному риску, который легко избежать, если проводить занятия удаленно. Сегодня Флориду называют центром пандемии COVID-19. Месяц назад в штате, по официальным данным, заболевало около 4000 человек в день. В минувшее воскресенье за сутки заболели более 13 тысяч человек, 87 умерли. Больницы во многих округах переполнены.

Марс

США готовятся запустить новый ровер к Красной планете – на этот раз старт с мыса Канаверал запланирован на 30 июля