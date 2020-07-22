 

Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

22.07.2020, 3:31, Новости дня

Мурашки на коже возникают у всех млекопитающих. Животным, у которых густая шерсть, такой механизм помогает защититься от холода. Чтобы понять, почему эволюция сохранила этот механизм для человека, ученым потребовалось провести ряд исследований.

Американские ученые выявили, что клетки, которые ответственны за гусиную кожу, играют важную роль в регулировании стволовых клеток. Стволовые клетки, в свою очередь, способствуют восстановлению волосяного фолликула.

Процесс инициирования образования мурашек сокращающейся мышцей необходим для того, чтобы соединить симпатический нерв со стволовыми клетками волосяного фолликула. Когда симпатический нерв реагирует на холод, мышцы сокращаются и возникают мурашки. Благодаря симпатическому нерву стимулируется активация стволовых клеток волосяного фолликула и рост новых волос.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / «Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей

15.05 / Последний самолет с российскими военными вернулся из Италии

21.06 / Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

31.05 / Вывозной рейс из Лондона доставил 70 россиян в Петербург

09.06 / Создание базы генетической информации собрались завершить в РФ в 2024 году

15.06 / Число инфицированных в Киеве может достигнуть пяти процентов 

30.05 / Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей

05.06 / Заказы промпредприятий Германии в апреле сократились рекордными темпами

16.06 / Автоновости: Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 замаскировали под Kia

02.06 / Новосибирцы выложили в сеть кадры ночного потопа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска