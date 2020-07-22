Учеными был раскрыт секрет гусиной кожи

22.07.2020, 3:31, Новости дня

Мурашки на коже возникают у всех млекопитающих. Животным, у которых густая шерсть, такой механизм помогает защититься от холода. Чтобы понять, почему эволюция сохранила этот механизм для человека, ученым потребовалось провести ряд исследований.

Американские ученые выявили, что клетки, которые ответственны за гусиную кожу, играют важную роль в регулировании стволовых клеток. Стволовые клетки, в свою очередь, способствуют восстановлению волосяного фолликула.

Процесс инициирования образования мурашек сокращающейся мышцей необходим для того, чтобы соединить симпатический нерв со стволовыми клетками волосяного фолликула. Когда симпатический нерв реагирует на холод, мышцы сокращаются и возникают мурашки. Благодаря симпатическому нерву стимулируется активация стволовых клеток волосяного фолликула и рост новых волос.