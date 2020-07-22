 

США призвали Турцию отменить исследования в спорных водах Средиземного моря

22.07.2020, 3:30, Новости дня

Турции следует отказаться от любой деятельности в районе острова Кастелоризо, сообщил госдепартамент США.

Комментируя турецкое «оповещение Navtex об исследованиях в спорных водах на востоке Средиземного моря», США призвали Анкару «остановить все планы действий». Вашингтон обратился к Турции с призывом не совершать «шагов, которые могут привести к росту напряженности в регионе», передает РИА «Новости».

Напомним, Кастелоризо – самый удаленный остров Греции – оказался в центре споров между Грецией и Турцией.

Турция предупредила об исследованиях к югу и к востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.

В конце июня Греция сообщила о готовности «сжигать» всех, кто вторгнется в страну.





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