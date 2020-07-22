 

Мнение: О самой веской причине убрать Трампа навсегда

22.07.2020, 3:30, Разное

Когда 45-м президентом #США внезапно для большинства стал Дональд Джон #Трамп, много лет существовавшая Матрица поломалась. Собственно, её поломка и стала причиной того, что кресло во главе Овального кабинета впервые за десятилетия занял не профессиональный политик, а шоумен и немного бизнесмен. Считается, что именно этого сбоя Система и не может простить своему невольному хакеру. И потому прикладывает все усилия, чтобы его из Белого дома удалить.

Хотя на самом деле, возможно, нет.

Пусть американский избиратель судит, хорошо или плохо нынешний президент Америки справляется с экономическим коронакризисом и расовыми протестами. Насколько успешно он возвращает величие стране, а рабочие места простым согражданам.

Но в одном он точно хорош для остального мира.

Это первый за несколько десятилетий президент-изоляционист. При котором Штаты не ввязались ни в одну новую войну где-то вдали от своих границ. Более демонстративная, чем реальная торговая война с Китаем – совсем не в счёт. Да и в ней Америка получила уже ряд преимуществ.

Возможно, именно это миролюбие – притом что бюджет Пентагона продолжает расти – и не по вкусу нынешним американским элитам, ставящим всё против Трампа?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика





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