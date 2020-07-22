«Союзмультфильм» разработал персонажей нового мультфильма про медвежонка Умку

22.07.2020, 3:16, Новости дня

Создана система персонажей нового мультсериала про медвежонка Умку, сообщил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.

Он заявил, что созданы «типажи, характер взаимоотношений» персонажей. Идет «сценарная разработка проекта», передает РИА «Новости».

Машковцев сказал, что «участием в создании мультсериала уже заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры».

Напомним, планируется 26 серий мультсериала.

Мультфильм «Умка» вышел в 1969 году. Его режиссерами были Владимир Попов и Владимир Пекарь.

Писатель Юрий Яковлев придумал оригинальную историю и написал сценарий, желая отразить любовь к матери, погибшей в блокадном Ленинграде.

В начале 2018 года «Союзмультфильм» выпустил продолжение серии советских мультфильмов по мотивам произведений Эдуарда Успенского – «Возвращение в Простоквашино», а на лето 2020-го запланирован выход новых серий «Ну, погоди!».