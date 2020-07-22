Нардеп Васильев: Помощник Гройсмана Коновалов претендует на должность главы Деснянской РГА

22.07.2020, 3:05, Новости дня

Бывший замглавы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Роман Коновалов претендует на пост главы Деснянской райгосадминистрации Киева. Об этом в Facebook 21 июля сообщил нардеп от “Слуги народа” Игорь Васильев.

“Уверен, после местных выборов и смены мэра в Киеве подобного уже не будет. Стало известно, что помощник [бывшего премьер-министра Владимира] Гройсмана и выходец из скандальной ГПЗКУ Роман Коновалов претендует на должность главы Деснянской РГА. Если для [мэра Киева Виталия] Кличко стремление назначать куда-то людей из команды Гройсмана привычно, то для команды президента – нет”, – написал парламентарий.

Он напомнил, что Коновалов с октября 2017-го по январь 2020 года был заместителем главы правления ГПЗКУ.

“Еще в 2013 году Китай выдал Украине $1,5 млрд займа под госгарантии. По условиям договора, ГПЗКУ должна была поставить в Китай зерновые в объемах 4–6 млн тонн в год в течение 15 лет, начиная с 2013–2014 года, а китайская корпорация в свою очередь в течение пяти лет планировала продавать ГПЗКУ сельхозоборудование и другие товары для сельского хозяйства. Но ГПЗКУ вместо китайских партнеров на условиях постоплаты поставляла зерно целому ряду компаний в Саудовской Аравии с сомнительной репутацией. Последние с ней не рассчитались. Ряд контрактов были заключены на поставки сельхозпродукции по заниженным ценам – и тоже не в Китай. В октябре прошлого года в Вильнюсе (Литва) был задержан бывший председатель правления ГПЗКУ Петр Вовчук, которого Национальное бюро разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более $60 млн ущерба предприятию”, – добавил Васильев.

Уверен, после местных выборов и смене мера в Киеве подобного уже не будет.Стало известно что помощник Гройсмана и… Posted by Игорь Васильев on Teisipäev, 21. juuli 2020

Исполняющей обязанности главы Деснянской РГА после смерти 14 июня 2020 года ее председателя Давида Шатиришвили является Ирина Алексеенко.