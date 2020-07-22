 

Мнение: Зариф в Москве

22.07.2020, 3:04, Разное

Переговоры Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом.
Зариф прибыл не с рутинными целями – иранцы заключив долговременные договоренности с Китаем, теперь хотят заключить длительный договор о партнерстве с Россией. С точки зрения Тегерана, хорошие отношения с Китаем и Россией и возможность расширять экономическое сотрудничество с ними, позволят Ирану адаптироваться к американским санкциям и избегать международной изоляции, которую пытается выстроить Вашингтон. В этом случае, Иран сможет продолжать эффективно вести гибридную войну на Ближнем Востоке и гарантировать сохранение шиитского моста Тегеран-Бейрут. Кроме того, уже с октября, Иран сможет закупать у России современные вооружения, при этом Россия будет скована лишь своими соображениями на предмет того, что надо, а что не надо продавать Ирану. Международные ограничения заканчиваются уже скоро, а с учетом выхода США из ядерной сделки, призывы Вашингтона к России соблюдать эмбарго, будут проигнорированы.

По словам Зарифа, кроме прочего, он привез личное послание от аятоллы Хаменеи Путину, но о содержании послания он особо не распространялся.
В принципе, в текущих реалиях, сама международная обстановка подталкивают Иран и Россию друг к другу, что не отменяет наличия определенных трений по ряду вопросов, которые в целом носят рабочий характер.

Источник: Colonel Cassad





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