 

Independent – из-за визовой политики Трампа в Америку не могут въехать столь необходимые ей иностранные врачи

22.07.2020, 2:37, Новости дня

Недавний указ Дональда Трампа, ограничивающий выдачу рабочих виз, привёл к тому, что часть иностранных врачей, намеревавшихся пройти в США резидентуру, не могут теперь въехать в страну, пишет The Independent. При этом эти специалисты сейчас крайне необходимы Америке, поскольку количество заражений коронавирусом там продолжает расти.


Reuters

Визовая политика президента США Дональда Трампа спровоцировала нехватку иностранных врачей в то самое время, когда они нужны Америке для борьбы с COVID-19, пишет The Independent со ссылкой на доклад неправительственной организации ProPublica.

На фоне продолжающегося в США активного роста числа заболевших,  иностранные врачи, желающие пройти в Соединённых Штатах резидентуру, оказались неспособны въехать в страну из-за недавних изменений в американских миграционных правилах, а также из-за их непоследовательной реализации Вашингтоном.

Как напоминает издание, 22 июня Трамп подписал указ о прекращении выдачи рабочих виз.

Издание поясняет, что под действие иммиграционного указа попали визы H1-B для высококвалифицированных рабочих. Медики часто оформляют их для прохождения резидентуры в американских медицинских учреждениях. Между тем многие иностранные врачи используют также визы J-1, которых запрет не коснулся. Как отмечается в статье, визу H1-B часто оформляют более квалифицированные медики, уже получившие врачебный опыт в родной стране.

Новый указ Трампа никак не коснулся тех, кто уже предоставляет медпомощь больным COVID-19 в Америке. Между тем разъяснения от Госдепа и Министерства внутренней безопасности США относительно того, как следует исполнять новые визовые правила, пока медленно доходят до американских консульств и посольств по всему миру.

В результате многие квалифицированные медики, столь востребованные сейчас в США, так и не могут получить визы и оказались в своего рода лимбе, пишет The Independent.





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