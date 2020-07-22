 

В Конгрессе США одобрили проект бюджета с санкциями к «Северному потоку – 2»

22.07.2020, 2:30, Новости дня

Палата представителей американского Конгресса проголосовала за проект оборонного бюджета на 2021 год, сообщают информационные агентства.

За документ проголосовали 295 членов Палаты представителей, против выступили 125, передает ТАСС.

Напомним, Палата представителей одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против магистральных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается в США с 1 октября. 

Отметим, что Сенат США готовит свой проект бюджета. Традиционно обе палаты Конгресса договариваются о согласовании своих проектов, после чего итоговый документ идет на подпись президенту США. 

При этом Белый дом уже заявил, что в оборонном бюджете США на 2021 год есть пункты, которые необходимо убрать из документа, иначе глава американского государства Дональд Трамп, скорее всего, откажется его подписать.





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