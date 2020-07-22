Эксперты рассказали о безопасности использования пищевых ароматизаторов

22.07.2020, 2:28, Новости дня

Ученым удалось выяснить, могут ли синтетические ароматизаторы заменить натуральные ароматы продуктов питания.

Существует мнение, что продукт, который был сделан с использованием синтетического ароматизатора, не является полезным. Главное предназначение ароматизатора в том, чтобы придавать пище аромат, а не пищевую ценность. Вещества, которые входят в его состав, могут только раздражать рецепторы в носу.

По словам ученых, употребление синтетических ароматизаторов никак не связано с вопросом здорового питания. Душистые вещества не оказывают влияния на возникновение ожирения или сердечно-сосудистых заболеваний. Как утверждают специалисты, примесей в натуральном продукте гораздо больше, чем в синтетическом.