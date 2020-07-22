Озвучено возможное наказание для «шпионившего на Россию» военного США

22.07.2020, 2:08, Новости дня

Старшине Чарльзу Бриггсу, который якобы передал секретные данные россиянину, грозит до 64 лет тюрьмы, сообщила директор по общественным связям ВМС США по северо-восточному региону Бет Бейкер.

Если Бриггса признают виновным, ему также грозит разжалование в рядовые, увольнение с военной службы, штрафы и конфискация имущества, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Бриггс заключен под стражу. По мнению американских властей, есть угроза его побега и совершения «дополнительных серьезных правонарушений». Он содержится в тюрьме американских ВМС.

Сейчас Бриггс остается в своей должности и продолжает получать зарплату.

Напомним, по версии обвинения, Бриггс, находясь на службе, «получил секретную информацию» и сознательно «передал данные» россиянину, «человеку, который не уполномочен их получать».