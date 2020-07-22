Зеленский удалил видео, снятое по требованию луцкого террориста, и опубликовал пост о “важнейшей ценности”

22.07.2020, 2:01, Новости дня

С Facebook-страницы президента Украины Владимира Зеленского убрали видео, которое было размещено 21 июля по требованию Максима Кривоша, захватившего в центре Луцка автобус с заложниками.

В шестисекундном ролике президент говорит: “Фильм “Земляне” 2005 года. Смотреть всем”.

После завершения операции по освобождению заложников видео про “Землян” было деактивировано, Зеленский опубликовал другой пост, посвященный событиям в Луцке.

“Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране”, – написал глава государства.

Вітаю всіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку й фактично – за їхні життя. Ми всі переживали й стежили… Posted by Володимир Зеленський on Teisipäev, 21. juuli 2020

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался, его задержали. По данным СБУ, никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.