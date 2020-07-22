 

Переговоры Помпео и Рааба: Гонконг, свободная торговля, угроза Ирана и России

22.07.2020, 1:31, Новости дня

Переговоры глав дипломатических ведомств США и Великобритании прошли успешно, в ходе дискуссии были успешно обсуждены многие важные вопросы. Об этом во вторник на пресс-конференции в Лондоне заявили госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Во время переговоров госсекретарь Помпео и министр Рааб обсудили ситуацию в Гонконге и остановились на британской инициативе – Лондон предложил приостановить действие договора об экстрадиции с Гонконгом, а также продлить эмбарго на поставки оружия в Гонконг.

Помпео и Рааб также обсудили продолжающиеся дискуссии в отношении строительства сетей мобильной связи 5 поколения и диверсификации цепочек поставок телекомуникационных товаров, необходимых для создания сетей 5G.

Доминик Рааб рассказал, что зашла речь и о американско-британском соглашении о свободной торговле.

«Мы с нетерпением ждем встречи с британскими и американскими компаниями в ближайшее время, учитывая, что мы являемся крупнейшими инвесторами в отношении друг друга. Наши ежегодные торговые отношения оцениваются в более, чем 300 миллиардов долларов», – заявил Рааб.

Помпео отдельно поблагодарил Великобританию за решение о запрете на использование оборудования китайской компании Huawei в строительстве будущих сетей 5G.

Госсекретарь запланировал встретиться в Лондоне с правозащитником Натаном Ло и последним губернатором Гонконга сэром Крисом Паттеном.

Госсекретарь также обсудил с британским премьером и главой МИД расширение эмбарго ООН на поставки оружия Ирану. Отвечая на вопрос журналиста о российской угрозе западной демократии, Доминик Рааб подчеркнул, что Лондон уже давно признает значительность угрозы, исходящей от России, в том числе в отношении кибертехнологий.

«Мы призываем Россию к ответственности, когда это необходимо. Мы продемонстрировали это в связи с кибератаками на объекты исследований и разработок в США, Великобритании и Канаде. Мы сделали это вместе с нашими партнерами, и мы ни на секунду не сомневаемся в угрозе, которую представляет Россия, когда дело доходит до кибератак», – подчеркнул Рааб.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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