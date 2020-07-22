«Жириновский и Кремль раскалывают протесты в Хабаровске»

22.07.2020, 1:31, Новости дня

«Жириновский – предатель и лгун» – с такими лозунгами хабаровчане встретили врио губернатора Михаила Дегтярева, назначенного Кремлем после ареста ЛДПРовца Сергея Фургала. По словам собеседников «Голоса Америки», после кулуарных договоренностей с Кремлем ЛДПР, видимо, обязалась работать на успокоение ситуации в мятежном регионе. Однако местные жители утверждают, что протесты продолжатся.

«Я продолжу выходить и не остановлюсь, пока Фургал не будет в Хабаровске»

По прибытии в Хабаровск, врио губернатора Михаил Дегтярев к протестующим не вышел. В коротком видеоинтервью он заявил, что изучает ситуацию с коронавирусом в регионе, и что рассчитывает найти «взаимопонимание» с «законопослушными» местными жителями.

Интервью губернатора полностью отразило нарратив Москвы касательно протестов: чиновники неоднократно делали упор на тревожную ситуацию с распространением коронавируса в регионе, несмотря на то, что в целом по стране связанные с пандемией ограничения снимаются.

Напомним, что в Хабаровске уже почти две недели проходят стихийные акции протеста против ареста избранного губернатора Сергея Фургала. Ему предъявили обвинения в убийствах, якобы совершенных 15 лет назад. Однако многие местные жители считают, что арест связан с его неподконтрольностью Кремлю, и последней каплей стало голосование по поправкам: якобы результаты «за» оказались недостаточно высокими.

«Я 11-й день уже хожу сюда, не пропускаю. Вот пусть его вернут в Хабаровске и судят тут открыто. А Дегтярев этот, да и вообще этим назначением нас просто провоцируют. Я продолжу выходить и не остановлюсь, пока Фургал не будет в Хабаровске. Уж очень неугоден он был президенту», – рассказала корреспонденту «Сибирь.Реалии» участница протеста Наталья.

«Все видели этот сюжет, когда президент Владимир Путин назначал нового врио. В этот момент он никак не обратился к хабаровчанам. Хабаровчане чётко поняли, что их не услышали, и это назначение не направлено на решение их проблем, – цитирует хабаровскую журналистку Евгению Разлатую «Сибирь.Реалии». – Власть не пошла на решение конфликта и выстраивание диалога. Очевидно, такое назначение не сможет погасить протесты. Люди выходили на улицу не за ЛДПР, а за конкретного человека, и если ранее у партии и были тут какие-то очки, то сейчас, боюсь, она их лишится».

«Дегтярев будет делать то, что ждут от него федеральные власти»

Не в пользу Дегтярева играет и его репутации. Будучи депутатом Госдумы, он стал известен рядом странных инициатив: предлагал ввести ограничение на донорство крови для геев, перекрасить Кремль, а также запретить оборот доллара в России.

В столичных политических кругах его воспринимали как политическую марионетку Владимира Жириновского и администрации президента РФ. Сейчас в социальных сетях пользователи активно выкладывают совместные полуобнаженные фотографии Дегтярева и Жириновского из бани, намекая на романтический подтекст их отношений, и последовавшего назначения.

«Дегтярёв — это соратник Жириновского, человек которого вытащили из Самары. В Госдуме существует много всяких намеков о том, какая природа отношений между Дегтярёвым и Жириновским, и на то, как такой молодой мальчик-комсомолец, вдруг сделал такую очень стремительную карьеру в политике и стал одной из центральных фигур в партии», – рассуждает в беседе с «Голосом Америки» оппозиционный политик Илья Пономарев, в прошлом депутат Госдумы РФ.

Оппозиционный политик Кирилл Гончаров (партия «Яблоко»), неоднократно встречавшийся с Дегтяревым на различных круглых столах, заявил, что тот всегда производил впечатление «очень лояльного человека, который, конечно же, будет говорить и делать то, что от него ждут федеральные власти».

«Собственно говоря, в этом и смысл его назначения», – отмечает Гончаров.

Упущенный шанс ЛДПР возглавить протест

Многие российские политологи убеждены, что решение по ситуации в Хабаровском крае было принято по согласованию с Жириновским, который вначале выступил с жесткой речью в Госдуме, а затем, вероятно, договорился с Кремлем о совместной работе по «сливу» протеста, не утихающего почти две недели.

Речь Жириновского многими была воспринята как намек на возможный переход от привычного состояния сервильности, в реальную оппозицию. «Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете», — заявил с думской трибуны Жириновский после ареста Фургала. Однако вскоре партия публично дистанцировалась от многотысячных протестов, вызвавших беспокойство в Кремле.

«Безусловно, решение о назначении Дегтярева расколет протестующих, потому что в условиях того, когда нет каких-то политических лидеров, которые могли бы это всё организовать, куда-то направить, простой человек будет размышлять, что уже определенный компромисс достигнут, прислали не единоросса, ЛДПРовца, и зачем протестовать», – полагает Илья Пономарев.

По его словам, все укладывается в привычный алгоритм Кремля. «Всегда разделить сначала людей, потом одну часть максимально загасить, задавить, забодать. А вот другой части, наоборот, сказать, что, вот, всё хорошо», – говорит Пономарев.

«Происходящее может стать катализатором еще больших протестов»

«То, что сейчас произошло с Дегтяревым, станет катализатором еще больших протестов, – рассуждает Кирилл Гончаров. – Я абсолютно убежден, что это не нивелирует протестные настроения, а наоборот усилит их. Ведь иначе как попытку «слива» это воспринимать невозможно. Так что скоро Кремлю предстоит подыскивать туда нового человека. А лучше бы предоставили это жителям».

По мнению политика, опыта Дегтярева не хватит для руководства регионом, и как только политика последнего настроит протестующих против ЛДПР, в Кремле начнут подыскивать в Хабаровск новую кандидатуру. «Я думаю, что через год, осенью 2021 года, мы будем принимать Дегтярева обратно в Москве, а может и раньше. Его поездка в Хабаровск будет носить краткосрочный характер».

По данным местных СМИ, новая акция протеста в Хабаровске намечена на эту субботу.

«Честно говоря, я не была ни на одном из двух субботних, крупных митингов, но в эту субботу обязательно приду на площадь, потому что по-другому уже никак, я должна там быть. Я, кстати, уверена, что протест не теряет силы, а продолжает двигаться спокойно, мощно, уверенно, – рассказала изданию «Сибирь.Реалии» хабаровчанка Дина Воронкова. – И, наверное, пафосно звучит, но это действительно то, что я чувствую: сейчас я хожу по улицам Хабаровска с каким-то новым ощущением: я физически чувствую, что это мой город, я вместе с тысячами других – здесь власть и сила».