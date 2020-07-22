Прокачку газа по наземной нитке «Турецкого потока» собрались приостановить

22.07.2020, 1:16, Новости дня

С 27 июля по 10 августа наземная нитка газопровода «Турецкий поток» приостановит работу для технического обслуживания, сообщил оператор проекта BOTAS.

Работы по техническому обслуживанию будут проводиться 360 часов. Булгартрансгаз сообщил, что труба закроется на пунктах Странджа/Малкочлар на границе Болгарии и Турции, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, с 14 по 26 июля обе нитки газопровода «Северный поток» приостановили работу для планового техобслуживания.