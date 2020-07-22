Захват заложников в Луцке. После переговоров Кривош выстрелил в сторону первого замглавы Нацполиции. Видео

22.07.2020, 0:55, Новости дня

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 заложников. Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – СБУ – по ст. 258 (теракт). Заложников освободили вечером. Кривоша задержали. “ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн. видео Видео: Українська правда / YouTube Источник: интернет-издание “ГОРДОН”

