 

Захват заложников в Луцке. После переговоров Кривош выстрелил в сторону первого замглавы Нацполиции. Видео

22.07.2020, 0:55, Новости дня

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 заложников. 

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – СБУ – по ст. 258 (теракт).

Заложников освободили вечером. Кривоша задержали.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.

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Видео: Українська правда / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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