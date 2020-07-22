 

Армения заявила о нападении азербайджанского спецназа на опорный пункт

22.07.2020, 0:53, Новости дня

Опорный пункт на границе подвергся нападению азербайджанских военных, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, около 22.30 (21.30 мск) «подразделение специального назначения противника предприняло очередную атаку на опорный пункт «Бесстрашный», который находится в Тавушской области, передает РИА «Новости». 

Нападение было отражено, азербайджанская сторона понесла «значительные потери». Более того, по предварительной информации, среди спецназовцев Азербайджана «есть оставшиеся в западне», сказала Степанян.

«С армянской стороны потерь нет», – сообщила она.

Позднее она сообщила о затишье на границе, отметив, что «по состоянию на 00.47 выстрелов нет».

Минобороны Азербайджана заявило, что сообщение армянской стороны не соответствует действительности и является «дезинформацией». Глава пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы заверил, что «никакой новой атаки в том направлении не было». На азербайджанском участке границы «сохраняется спокойствие, нет никаких потерь», передает ТАСС.

При этом «с той стороны границы наблюдается паника среди армянских военнослужащих», сказал он. Даргяхлы сообщил, что «слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении». Он предположил, что «произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими».

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.





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