 

Путин определил национальные цели развития России на ближайшие 10 лет

22.07.2020, 0:31, Разное

Президент Владимир Путин определил национальные цели «прорывного развития» РФ до 2030 года. Среди них — сохранение населения, здоровья и благополучия граждан, цифровая трансформация, а также «успешное предпринимательство», следует из указа, подписанного главой государства.

Кроме того, в указе говорится о возможностях для самореализации и развития талантов, комфортной и безопасной среде для жизни, а также о достойном и эффективном труде.

Утвердил Путин и показатели эффективности, по которым можно будет судить о достижении этих целей. Так, глава государства предполагает, что через десять лет продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет, уровень бедности — упасть в два раза по сравнению с 2017 годом, а число занимающихся спортом — увеличиться до 70%.

Что касается экономической сферы, то к 2030 году нужно будет обеспечить реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с 2020 годом, а число занятых в сфере малого и среднего бизнеса должно достигнуть 25 млн человек. Последний показатель эффективности ранее был одним из ключевых для национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Предполагалось, что именно такое число россиян будут работать в малом бизнесе уже через четыре года.

О необходимости продлить сроки выполнения национальных целей и проектов президент заявил около недели назад. По его словам, план их реализации необходимо скорректировать, принимая во внимание «реальную ситуацию и в России, и в глобальной экономике». Глава государства назвал это «расширением горизонта планирования». Изначально цели 13 нацпроектов должны были быть выполнены к 2024 году.

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Источник: Новая газета





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