 

Заявление луцкого террориста о раненом заложнике не подтвердилось

21.07.2020, 23:54, Новости дня

Заявление Максима Кривоша, который около 13 часов удерживал заложников в Луцке, о раненом заложнике оказалось ложным. Об этом заявил на брифинге в Луцке после освобождения заложников замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Пресс-конференцию транслировал телеканал “Украина 24”.

“Мы вынуждены опровергнуть информацию о раненом”, – сказал чиновников.

“Ни одного раненого нет. Никакой другой взрывчатки в других местах нет. У него действительно был функционирующий пистолет, была одна боевая граната. То есть угроза была… Все в прошлом”, – добавил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался.

Аваков заявлял, что у Кривоша были сообщники в других городах Украины.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако глава МВД Арсен Аваков позже опроверг эту информацию.

“ГОРДОН” следил за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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