 

Офис Зеленского рассказал о его решении выполнить требование террориста

21.07.2020, 23:53, Новости дня

Луцкий террорист отпустил заложников после того, как посмотрел видео, записанное по его требованию президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко сообщил, что Зеленский «лично» решил поговорить с террористом. Разговор продолжался около 15 минут. Как сообщил замглавы офиса президента, Зеленский уговорил террориста отпустить трех заложников.

«Это были пожилая женщина, беременная и 15-летний парень», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne слова Тимошенко.

После этого Зеленский «решил опубликовать видео», чтобы террорист освободил остальных заложников.

Как сообщил Тимошенко, «была выполнена договоренность, все прошло хорошо».

Напомним, Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.

Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. Так, телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей». А журналист и блогер Максим Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение».

«В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – сообщил он.





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