Мнение: 80 лет вхождению Прибалтики в состав СССР

21.07.2020, 23:50, Разное

80 лет назад прибалтийские республики при поддержке большинства населения официально попросились в состав СССР, после чего вошли в состав советского государства на правах полноценных республик. Остатки существовавших на их территории до 1940-го года фашистских режимов были демонтированы.

Историк Игорь Пыхалов о том, что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав СССР

О том, как проходило присоединение Прибалтики к СССР на примере Латвии.

О жизни в советской Литве.

О жизни после.

Жестокий советский геноцид и свобода.