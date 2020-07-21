 

Мнение: 80 лет вхождению Прибалтики в состав СССР

21.07.2020, 23:50, Разное

80 лет назад прибалтийские республики при поддержке большинства населения официально попросились в состав СССР, после чего вошли в состав советского государства на правах полноценных республик. Остатки существовавших на их территории до 1940-го года фашистских режимов были демонтированы.

Историк Игорь Пыхалов о том, что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав СССР

О том, как проходило присоединение Прибалтики к СССР на примере Латвии.

О жизни в советской Литве.

О жизни после.

Жестокий советский геноцид и свобода.

Источник: Colonel Cassad





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