Мнение: 80 лет вхождению Прибалтики в состав СССР
21.07.2020, 23:50, Разное
80 лет назад прибалтийские республики при поддержке большинства населения официально попросились в состав СССР, после чего вошли в состав советского государства на правах полноценных республик. Остатки существовавших на их территории до 1940-го года фашистских режимов были демонтированы.
Историк Игорь Пыхалов о том, что представляла собой Прибалтика до вхождения в состав СССР
О том, как проходило присоединение Прибалтики к СССР на примере Латвии.
О жизни в советской Литве.
О жизни после.
Жестокий советский геноцид и свобода.
Источник: Colonel Cassad
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