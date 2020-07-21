Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

21.07.2020, 23:30, Новости дня

Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в Фейсбуке видеобращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-енд. Но специалисты по антитеррору уверены – Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно.

Во вторник утром неизвестный террорист захватил в Луцке рейсовый автобус, следовавший по маршруту Берестечко – Красиловка. Среди примерно десяти пассажиров автобуса оказались и беременные женщины. Из автобуса в первые часы после теракта несколько раз раздавалась стрельба в сторону полиции, была брошена граната, которая, правда, не взорвалась. При этом полиции преступник заявил, что заминирован не только автобус, но и еще «одно место» в Луцке. Перед нападением террорист опубликовал в YouTube ролик с бредовыми требованиями к властям.

Позднее стало известно, что теракт совершил 44-летний Максим Кривош, уроженец Оренбургской области, житель Украины. Он был судим за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное ношение оружия. Кроме того, ранее проходил принудительное лечение в психиатрической больнице.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, Кривош потребовал от глав судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записать видеозаявления о том, что именно они – террористы в законе, а от президента Украины – призвать всех посмотреть фильм «Земляне». Напомним: «Земляне» – американский документальный фильм, который посвящен проблеме жестокого обращения человека с животными, а также вопросам вреда животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.

Президент Владимир Зеленский вечером во вторник опубликовал в Facebook видеообращение, которого от него требовал террорист. «Фильм «Земляне» 2005 года, смотреть всем», – сообщил он в кадре. После нападавший отпустил всех заложников и сдался, а Зеленский немедленно удалил свое обращение. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Харькове в это же время был задержан некий сообщник захватчика. Заместитель Авакова Антон Геращенко сообщил, что раненому, который находится в автобусе, «оказана помощь, рана перевязана».

«Теперь каждый ублюдок поймет, что может взять заложников и требовать от властей Украины, включая президента все, что ему взбредет в голову»,

– сообщил в интервью газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член Общественной палаты Сергей ветеран. «Украинская власть согласилась на полнейшую капитуляцию перед террористом. Силовики поняли, что они не способны решить задачу освобождения заложников – ни переговорами, ни штурмом, при котором бы оказалось много жертв, потому, что по-другому они не умеют. И в результате они просто решили выполнить безумные требования террориста. Решили, что позор – это лучше», – считает Гончаров.

Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов считает, что луцкий террорист с боевой точки зрения был слабо подготовлен, допускал детские ошибки. «Судя по всему, взять его можно было через «слепую зону» со стороны водителя. А на местную полицию, стоявшую в оцеплении даже без средств защиты, вообще было больно смотреть», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«Вообще у каждого государства свои принципы в отношениях с террористами. Израиль, например, с террористами переговоров вообще не ведет. Украина тоже заявляла, что не будет вступать в переговоры с террористами, понимая под ними защитников ДНР и ЛНР. Однако, когда реальный теракт случился на подконтрольной Киеву территории, власти мгновенно забыли про этот свой «принцип» и не только разговаривают, но и выполняют требования террориста», – говорит Ворожцов.

«Да, наверное, Зеленскому будут признательны сами заложники и их родственники», – размышляет Ворожцов, но при этом напоминает про знаменитый разговор премьера Виктора Черномырдина и главаря террористов Шамиля Басаева, после которого последний безнаказанно ушел со своей бандой из Буденновска. «Тогда тоже речь шла о спасении жизни многих людей, но по мнению многих специалистов, если бы Басаева тогда уничтожили в ходе штурма, то позже не было бы ни Кизляра, ни Норд-Оста, ни Беслана. Прецедент есть прецедент».

Как правило, подобные требования террористов отвергаются, вторит ему и руководитель киевского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Решение Владимира Зеленского я не одобряю, потому что уступки террористам стимулируют других идти по тому же пути. И вообще: требования луцкого террориста выходят за рамки разумного», – сказал газете ВЗГЛЯД Золотарев.

«Что касается Зеленского, то ему подобные ЧП нужны меньше всего. Он не может выигрышно смотреться в этой ипостаси – супергерой, победитель террора. Если в обществе и вырастет запрос на наведение порядка, на сильную руку, то кандидат на эту роль уже есть – это Аваков, – считает Золотарев. – А Зеленский пожинает плоды политики своих предшественников. Градус насилия в народе зашкаливает, общество криминализировано, государство потеряло монополию на насилие. В стране гуляет по рукам несколько сот тысяч неучтенных стволов».

Плюс ко всему – полицейская «недореформа», возмущается политолог. «Вместо реформы полиции украинцы получили муляж американской полиции. Все это в сумме и дает такую ситуацию. Сегодня же прогремел в центре Киева возле одной из станций метро. Это случайное совпадение? Или раскачивают ситуацию целенаправленно? Не исключаю, что к теракту в Луцке могут иметь отношение и какие-то силы в спецслужбах, чтобы раскачать ситуацию и осенью попытаться «отмайданить» Зеленского», – добавил киевский политолог.

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