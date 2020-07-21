«Миша, уходи!»: в Хабаровске проходит митинг против назначения Дегтярева врио губернатора

21.07.2020, 23:28, Разное

Жители Хабаровска вновь вышли на стихийный митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения на его место депутата Госдумы от партии ЛДПР Михаила Дегтярева. За происходящим в центре города наблюдает корреспондент «Новой газеты».

Собравшиеся на центральной площади кричат «Свободу», «Миша, уходи!», «Мишаню — в баню!», «Жириновскому — позор». Количество людей с плакатами против Дегтярева постепенно увеличивается. Звучит критика и в адрес президента Владимира Путина.

«Я все время топила за Путина. А сейчас увидела, что он нас не уважает. Он нам ничего не говорит. Просто прислали со стороны человека, почему-то не местного. Не уважает нас», — объяснила свою позицию одна из протестующих.

Накануне Путин снял с должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах. Временно исполняющим его обязанности президент назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, который сегодня утром прилетел в Хабаровск. Местные жители его кандидатуру не одобряют: в инстаграме депутата появилось множество комментариев о том, что ему «в Хабаровском крае не рады», а двое депутатов ЛДПР заявили о выходе из партии из-за его назначения.

Жители региона выступают в поддержку Фургала: многочисленные акции против его преследования проходят в городе уже вторую неделю. Основное требование митингующих — честный суд по делу экс-чиновника в Хабаровске.