Белый дом заявил о недопустимости насилия в Портленде

21.07.2020, 23:19, Новости дня

Насилие, хаос и анархия, сегодня охватившие Портленд, крупнейший город штата Орегон, недопустимы, однако в то время, как демократы продолжают ставить свои политические интересы выше мира и согласия в стране, президент Дональд Трамп действительно стремится восстановить закон и порядок. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

«Кейт Браун, губернатор-демократ от штата Орегон, заявила, что президент должен прекратить играть в политику, назвала сотрудников правоохранительных органов “секретной полицией” и сравнила действия администрации с “диктатурой”. Губернатор также попросила президента вывести военных с улиц Портленда. Мэр-демократ Портленда Тодд Уилер предположил, что президент таким образом пытается бороться за благосклонность избирателей, Нэнси Пелоси назвала этих офицеров “штурмовиками”, а Джим Клайберн – “гестапо”. Эта риторика бесполезна, она порождает насилие», – заявила Макэнани.

Она заверила, что президент Трамп не позволит насилию повториться и что он восстановит порядок в то время, как губернатор Орегона и мэр Портленда, представляющие Демократическую партию, «утратили контроль над городом» и не желают сотрудничать с федеральными властями для прекращения беспорядков.

В этом случае к восстановлению порядка в Портленде будут привлечены силы Министерства внутренней безопасности и Федеральной службы охраны, добавила Макэнани, заверив, что Дональд Трамп придерживается принципов законности и порядка, которые и приведет к восстановлению мира.

Отвечая на вопрос о пандемии коронавируса, Макэнани высказала предположение, что во многих случаях СМИ пытаются запугать американцев.

«Я думаю, что было недостаточно информации о том, во что обошлось нам закрытие экономики, учитывая тот факт, что, по данным Американского онкологического общества, во время пандемии на 80% снизилось число диагностированных онкологических заболеваний. Существует реальная цена драконовского длительного закрытия, и вы никогда не слышали о том, как это может отразиться на здоровье людей в целом. Вы никогда не слышали о том, что количество сделанных маммограм упало на 87%, а колоноскопий – на 90%, в то время как число передозировок росло месяц за месяцем после начала блокировок», – заметила Макэнани, добавив, что благодаря решению президента об уходе страны на карантин были спасены 3-4 миллиона человек, однако «важно знать другую сторону этого уравнения».