В Москве за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом
21.07.2020, 23:08, Новости дня
За сутки в Москве умерли 19 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.
У них подтвердилась пневмония, передает ТАСС.
Всего в Москве скончались 4350 человек с коронавирусом.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве умерли 17 пациентов с коронавирусом.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что жители стран Средней Азии потрясены той эффективностью, с которой РФ справляется с болезнью.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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