 

Кононенко не согласился с похвалой Попова в адрес Зеленского

21.07.2020, 22:48, Новости дня

Журналист и блогер Максим Кононенко и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов разошлись в оценке решения президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование террориста.

«Какая страна, такой и теракт», – сообщил Кононенко в Telegram.

Он также прокомментировал слова Попова о случившемся. Попов заявил: «1. Спецслужбы Украины не работают. 2. Аваков – лох. 3. Зеленский – БРАВО!!! 4. Плевать на все известные практики. Не надо действовать, как Израиль, США, РФ и т.д. Нужно действовать исходя из ситуации. 5. Было принято единственно правильное решение!».

В Twitter Попов также назвал Зеленского «молодцом», заявив, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей».

«Это самое главное! Не лох!» – сообщил Попов.

Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение», причем «в моменте это действительно спасло немало людей».

«В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – сообщил он.

Напомним, Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников, а украинский лидер записал видеообращение, чего от него требовал злоумышленник.

Позднее мужчина отпустил других заложников и был задержан.

В 1995 году террористы, возглавляемые Шамилем Басаевым, взяли в заложники пациентов больницы в Буденновске. Переговоры вел Виктор Черномырдин, занимавший пост премьер-министра России. Он согласился на прекращение боевых действий в Чечне и решения вопросов о статусе Чечни только путем переговоров, террористам позволили вернуться в Чечню. После теракта в Будённовске в РФ был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять политические требования террористов.





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