В Луцке заложников отпустили после разговора террориста с Зеленским – Офис президента

21.07.2020, 22:45, Новости дня

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с пассажирами, отпустил трех заложников “благодаря” разговору с ним президента Украины Владимира Зеленского. Об этом НВ заявили в Офисе президента.

В ведомстве отметили, что “президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле”.

Перед этим стало известно, что Зеленский выполнил одно из требований Кривоша – записать видео с рекомендацией посмотреть фильм “Земляне”, снятый в 2005 году. Глава государства снялся в шестисекундном ролике.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко утверждал, что об освобождении заложников договорился первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Позже замглавы МВД изменил свой пост, отметив, что Коваль “забрал заложников”.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находится около 20 заложников. К месту происшествия прибыли правоохранители включительно с руководством МВД и СБУ. Очевидцы слышали выстрелы.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Геращенко рассказывал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм.

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