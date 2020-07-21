 

Аваков: У луцкого террориста были сообщники, один из них задержан в Харькове

21.07.2020, 22:45, Новости дня

У жителя Ровенской области Максима Кривоша, который захватил заложников в Луцке, были сообщники в других городах Украины. Об этом на брифинге после задержания террориста заявили министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и первый замглавы СБУ – руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий. Трансляцию брифинга вел телеканал “Украина 24”.

Аваков сообщил об одном задержанном в Харькове. “Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка”, – заявил он.

По словам министра, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины “были деловые контакты”.

Рассказать о других деталях Аваков и Баранецкий отказались, сославшись на тайну следствия.

Говоря о мотивах Кривоша, глава МВД отметил, что задержанный – “неуравновешенный человек”. “Он придумал себе мир, придумал месть этому миру”, – отметил Аваков.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. По данным СБУ, никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по статье о теракте.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко отмечал, что Кривош дважды судим, он около 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, в частности за мошенничество, вымогательство, незаконное обращение с оружием и бандитизм. Департамент уголовного розыска МВД сообщал, что Кривош проходил лечение в психиатрической больнице, однако Аваков позже опроверг эту информацию.

“ГОРДОН” следит за событиями в Луцке в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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