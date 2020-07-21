 

Госдума разрешила проводить выборы в течение нескольких дней

21.07.2020, 22:25, Разное

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение двух или трех дней, передает Интерфакс.

Документ поддержали 344 депутата, против выступил 51.

Предполагается, что проект поправок в случае принятия вступит в силу с 2021 года, поэтому изменения не затронут ближайшие выборы в единый день голосования 13 сентября. Кроме того, решение о проведении многодневного голосования, согласно тексту инициативы, должно приниматься избиркомом не позже чем через 10 дней после назначения выборов.

Голосование по поправкам к Конституции проходило в течение семи дней. Центризбирком объяснял это пандемией коронавируса и желанием снизить риски заражения. При этом в ассоциации наблюдателей «Голос» заявляли, что при многодневном голосовании невозможно организовать качественное наблюдение, а члены избиркомов призывали не допустить принятия закона о голосовании в несколько дней, так такой процесс ухудшает условия «и без того изнурительного труда».

Источник: Новая газета





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