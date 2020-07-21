Fox News – в США мужа и жену будут судить за самооборону от «мирных протестующих»

21.07.2020, 22:20, Новости дня

Супругам Макклоски из Сент-Луиса, штат Миссури, предъявили обвинения в «незаконном применении оружия», после того как они с пистолетом и винтовкой в руках прогнали от своего дома агрессивную толпу, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, СМИ и местный прокурор лгут о происшедшем, выставляя Макклоски агрессорами, а разношёрстную толпу хулиганов «мирными чёрными протестующими».

В конечном итоге настоящий смысл правительства — единственный смысл, на самом деле — в том, чтобы мы могли жить в мире. Вы платите налоги, много налогов, чтобы обезопасить свою семью от хаоса. К этому всё сводится. Чтобы вы могли отвезти детей в школу и у вас не угнали машину. Или чтобы вы могли пойти в супермаркет, не опасаясь, что по пути вас изнасилуют. Когда агрессивная толпа приходит под стены вашего дома и грозится убить вас, вы знаете, что можете позвонить в полицию и она прибудет, чтобы защитить вас. За это вы и платите, для этого и существует правительство. Всё остальное — просто довесок.

На протяжении веков таков был наш договор с нашими лидерами. Все это знают. Но вдруг, ни с того ни с сего, они поменяли для нас правила.

Когда агрессивная толпа пришла к Марку и Патрисии Макклоски, — это было пару недель назад в Сент-Луисе, — они позвонили в полицию, ожидая помощи, но полиция так и не прибыла. Вы видите их разбитую ограду. Им не оставалось ничего, кроме как защищать себя самих.

Макклоски воспользовались самым базовым из всех прав. Древним и непреложным правом на самооборону. Казалось бы, их за это надо похвалить. Но их не похвалили, а подвергли нападкам.

Прокурор в Сент-Луисе, насквозь политизированная Ким Гарднер, пообещала отомстить Макклоски за то, что они посмели защищаться.

КИМ ГАРДНЕР, окружной прокурор Сент-Луиса: Я шокирована тем, что произошло на выходных, когда мирных протестующих встретили огнестрельным оружием и нападением с применением насилия. С того момента, как я узнала о событиях этих выходных, я работаю с общественностью и с полицией, чтобы расследовать это трагическое происшествие. Я буду использовать все возможности законов штата Миссури, чтобы эти индивиды понесли ответственность.

То, что вы сейчас услышали, было ложью. Каждое слово. Толпа не была мирной. Она вторглась на частную территорию, сломала ограду и грозилась убить незнакомых людей — чету Макклоски. Макклоски не сделали ничего плохого, они сделали то, что им пришлось сделать. То, что и вам пришлось бы в подобных обстоятельствах.

Но прокурор не шутила. В местах, где у власти такие люди, как она, то есть леваки, самооборона больше не допускается. Сегодня днём она привела в исполнение свою угрозу — предъявила Макклоски обвинение в незаконном применении оружия. В штате Миссури это тяжкое преступление. Полиция уже конфисковала их оружие. И обыскала дом.

На Макклоски снова нападают. Не только политически ангажированный прокурор, но и весь медийный истеблишмент. Взгляните.

ДЖОЙ РИД, ведущая MSNBC: Макклоски — это не отклонение, не аномалия, они не сумасшедшие и повели себя так не случайно. Они — продукт своей среды. Потому что американская среда делает приоритетом белых людей, богатство белых и землю белых, в ущерб всем остальным. Неважно, сколько при этом пострадает чёрных, бедных или коренных американцев.



ТИФФАНИ КРОСС, комментатор MSNBC: Эти случаи — часть тревожной тенденции в этой стране, когда белые люди, включая некоторых, кто явно любит своё огнестрельное оружие ничуть не меньше, чем свою привилегированность, угрожают жизни чёрных — за то, что те занимаются элементарнейшей повседневной деятельностью.

Какой гротеск! Эти люди — чудовища. В действительности, толпа не была чёрной. В ней были люди разных рас. И белые, и чёрные. Раса здесь вообще ни при чём. А «элементарная повседневная деятельность», о которой вы только что слышали, включала в себя незаконное проникновение на территорию, разрушение чужой собственности, террористические угрозы, угрозы убить их (Макклоски. — ИноТВ)! Но никто из тех, кто этим занимался, не понесёт ответственности. В отличие от Марка Макклоски. Ему теперь грозит четыре года лишения свободы и штраф до 10 тысяч долларов. Его преступление заключается в том, что он защищался, когда никто другой не хотел его защитить.

Дата выхода в эфир 20 июля 2020 года.