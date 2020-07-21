Исследователи сообщают о прогрессе в разработке вакцин от коронавируса

21.07.2020, 22:18, Новости дня

В то время, как число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 14,7 миллиона, а число смертей приблизилось к 610 000, исследователи сообщают о прогрессе в разработке безопасной и эффективной вакцины против этой болезни.

Две разные экспериментальные вакцины вызвали сильный иммунный ответ на поздних стадиях испытаний на людях, сообщается в двух исследованиях, опубликованных в понедельник в британском медицинском журнале Lancet. Одна из вакцин разработана британским Оксфордским университетом и британско-шведским производителем лекарств AstraZeneca, а вторая – китайской биотехнологической фирмой CanSino Biologics.

Тем временем американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech также сообщили о прогрессе в исследовании своей потенциальной вакцины.

Наибольшее внимание привлекла вакцина, разработанная экспертами из Оксфорда и AstraZeneca, поскольку компания подписала соглашения со многими правительствами на поставку своей вакцины, если она окажется эффективной и получит одобрение регулирующих органов. Компания уже обязалась произвести 2 миллиарда доз.

По данным газеты New York Times, дозы вакцины получили более чем 10 000 добровольцев в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а 30 000 участников в Соединенных Штатах должны получить экспериментальную вакцину на следующей неделе.

Неделю назад американская биотехнологическая фирма Moderna объявила, что вакцина, разработанная исследователями из Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, также вызвала сильный иммунный ответ на поздней стадии исследований на людях, хотя и имела слабые или умеренные побочные эффекты, такие как усталость, головные боли, озноб и мышечные боли.

Тем временем лидеры Евросоюза во вторник достигли договоренности о пакете помощи в связи с коронавирусом на сумму 2,1 триллиона долларов.

Договоренность предусматривает выделение 857 миллиардов долларов в виде займов и грантов наиболее пострадавшим странам.

Переговоры затянулись и продолжались четыре дня. Основным камнем преткновения стал раскол между группой из пяти более богатых стран на севере, включая Нидерланды и Австрию, которые выступали за сокращение программы грантов и более жесткий контроль над расходами, в то время как другие страны, в частности, Испания и Италия, стремились свести подобные ограничения к минимуму.

В ходе встречи с республиканскими законодателями по поводу нового пакета мер экономического стимулирования президент Дональд Трамп объявил, что со вторника возобновит ежедневные брифинги рабочей группы по коронавирусу. Президент проводил брифинги в течение нескольких недель в начале пандемии, но прекратил их в апреле после того, как его подвергли критике за необоснованное предположение, что для лечения коронавируса можно использовать отбеливатель. В ходе брифингов Трамп также призывал использовать для лечения COVID-19 гидроксихлорохин, хотя эксперты предупреждали, что этот препарат неэффективен и может иметь опасные побочные эффекты.

По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,8 миллиона, а число смертей составляет около 141 000.

Трамп, ранее ставивший под сомнение рекомендации по ношению масок, опубликовал в «Твиттере» фотографию себя в маске. «Многие говорят, что патриотично носить маску, когда не можешь соблюдать социальную дистанцию, – написал он. – Нет более патриотичного человека, чем я, ваш любимый президент!»