Мнение: Волшебная таблетка

21.07.2020, 21:55, Разное

Видео в ленте о курсах саморазвития.

Унылая история Попрошайки, у которой было корыто, не то чтобы совсем разбитое, но и не новое уже.

Постылое.

И погнала ее Старуха своего Короля к золотой рыбке, с протянутой рукой.

Смилуйся, государыня, подскажи, как моей бабе стать дворянкой столбовой.

Если кто-то думает, что рецепт, как добиться успеха – секрет, тот не прав.

Рецепт знают все – прокачивайся.

Организуй свой режим дня так, чтобы нормально питаться, полноценно спать, достаточно двигаться, и начинай активно учиться и работать. И будет прогресс.

Каждый знает этот секрет Полишинеля. Нет тех, кто не в курсе.

Но инфантилы всегда делают вид, что это тайна для посвященных, для масонов и тамплиеров.

Хотя рецепт масонов и тамплиеров точно такой же – работай в поте лица.

Почему Попрошайкам такой рецепт не подходит?

Потому что не хочется трудиться.

Хочется волшебства ради халявы.

А вокруг халявщиков всегда – мошенники, это – санитары леса.

Я часто недоумение в своей ленте читаю, почему же психологи заняты поиском виноватых, в прошлом и особенно в детстве, почему они не говорят клиентам правду.

А халявщики хотят правду слышать? Они будут за это платить?

Вы хотите от психологов слишком много независимости.

Обычные психологи ничем не отличаются от обычных людей. Они подстраиваются под клиентов.

Копаться в прошлом и жалеть себя – единственное, чем халявщики соглашаются заниматься.

И за что они согласны платить.

И халявщики – основная категория тех, кто ищет “саморазвития” и секрет успеха.

Если бы новые друзья сказали Буратино – иди в школу, он бы послал их в пень.

Он и без них был в курсе, что надо в школу.

Закопай деньги в ямку, помочись и жди. Вот такое саморазвитие Буратине понравилось.

И героине видео по ссылке нравилось по курсам саморазвития ходить вместо спорта, работы и быта.

Так ее жизнь быстро в упадок пришла. И так-то все загибалось, а без внимания и ухода корыто совсем рассохлось.

Молодой человек ушел, надоела ему бестолковая баба. С работы выгнали, надоела бесполезная работница.

Долгами наверное обросла, поскольку коты и лисы не бесплатно работают.

Она меняла специалистов, ища того, который все сделает за нее.

И в результате оказалась обиженной и обворованной.

Хотя кто ее обворовал? Ей хотелось внимания, она покупала его за деньги, ей хотелось чувствовать себя на пути к успеху и она покупала иллюзии за деньги.

Хотела она слышать правду о себе?

Стала бы она покупать эту правду за деньги?

Нет, конечно. Потому что правду эту она сама о себе хорошо знала.

И знала, как ситуацию поменять.

На работе – тупик, надо было квалификацию повышать, учиться чему-то или искать новое место, то есть осваивать дополнительные возможности.

В личной жизни – тупик, обратная динамика, замуж ее не звали, а может и самой уже не хотелось, поскольку был дефолт. Надо было имидж прокачивать, границы улучшать или расширять круги общения. Это дало бы толчок в личной жизни.

Все ответы на вопрос: как избавиться от скуки и застоя в жизни – в прокачке ресурсов.

Это знают все. Не хотят признавать, но знают.

А вместо этого Попрошайки идут с протянутой рукой по психологам, чтобы их научили волшебству.

И теперь представьте себе этих психологов, и в кавычках и даже без.

Многие считают, что их задача – удовлетворять запрос клиента. От и до, не больше и не меньше.

Ищет клиент утешения, надо его дать. Просит клиент поддержки (своей шатающейся короны), надо поддержать.

Хочет нянчить своего “внутреннего ребенка”, надо нянчить.

Если запроса у клиента нет, а есть общая маета и недовольство, психолог сам перечислит распространенные запросы и увидит, где у клиента глаза загорелись. “Хотите об этом поговорить?”

Вариантов немного: о родителях, о бывшем, о тех, к кому зависть, ревность, обида, кто корону зацепил.

И это право психологов – оказывать ту помощь, которую вы у них просите.

Портниха сошьет вам желаемое платье нимфы, не обращая внимания на ваш XL, а парикмахер подстрижет вашу пастушью собаку под ежика, если вы скажете.

Они имеют полное право не принуждать вас быть лучше. Они не обязаны воевать с вашей короной.

И даже знать не обязаны, как вам будет лучше.

Это ваше дело.

Тем более большинство психологов верят, что утешение и поддержка (короны) человеку необходимы.

Люди не хотят испытывать боль и нельзя обвинять психологов в том, что они пытаются предложить вам утешение.

Ответственность лежит на том, чей запрос.

Если ваш запрос: сделайте мне хорошо, не заставляя меня напрягаться, вы получите обезболивающую таблетку.

И не обвиняйте потом никого, что полгода или год или пять провели в состоянии отшибленных мозгов.

Некоторые алкоголь пьют с той же самой целью – избежать страданий.

И к играм компьютерным обращаются и к ежедневным сериалам – ради бегства от реальности.

Все это царство Короны – волшебный шатер, где человек может спрятаться от жизни.

Потому что в реальности надо трудиться, а это сопровождается стрессом.

Вот героиня видео очень довольна, что выбралась из болота с пиявками, психологами, сосущими из нее деньги.

Теперь она антидепрессанты жрет, по шесть таблеток в день.

Дешево и сердито.

Перестанет помогать, можно будет увеличить дозу.

Что там у нее с работой, не ясно. Какие-то вакансии пока ищет, никуда не спеша, и очень довольна, что ничего ее теперь не беспокоит.

То есть начала она с поиска средства, как улучшить свою жизнь, а закончила тем, что жизнь улучшать не надо.

Избавилась от потребности к саморазвитию.

Долго пыталась саморазвиваться, ничего не делая, а теперь забила.

Нет потребности, нет и проблемы.

Ингибиторы обратного захвата серотонина в больших дозах создают иллюзию равновесия в неустойчивом состоянии.

Химическая поддержка короны.

Друзья, вы переживали скуку и застой в отношениях, дружбе, на работе, в быту?

Понимаете, что скука – это сигнал, что вы остановились в прокачке и надо подключать другие ресурсы или новые территории в ресурсах осваивать, иначе фрустрация вас поглотит?

И если скука сопровождается апатией и нежеланием ничего менять, это значит локус ваш внешний и вы хотите движения за чужой счет. Вы должны поставить локус на место, то есть осознать необходимость труда и невозможность движения без личных усилий и личной ответственности, иначе вас унесет в поле чудес в стране дураков.

Рефлексировали желание найти волшебную таблетку?