Мнение: Волшебная таблетка
21.07.2020, 21:55, Разное
Видео в ленте о курсах саморазвития.
Унылая история Попрошайки, у которой было корыто, не то чтобы совсем разбитое, но и не новое уже.
Постылое.
И погнала ее Старуха своего Короля к золотой рыбке, с протянутой рукой.
Смилуйся, государыня, подскажи, как моей бабе стать дворянкой столбовой.
Если кто-то думает, что рецепт, как добиться успеха – секрет, тот не прав.
Рецепт знают все – прокачивайся.
Организуй свой режим дня так, чтобы нормально питаться, полноценно спать, достаточно двигаться, и начинай активно учиться и работать. И будет прогресс.
Каждый знает этот секрет Полишинеля. Нет тех, кто не в курсе.
Но инфантилы всегда делают вид, что это тайна для посвященных, для масонов и тамплиеров.
Хотя рецепт масонов и тамплиеров точно такой же – работай в поте лица.
Почему Попрошайкам такой рецепт не подходит?
Потому что не хочется трудиться.
Хочется волшебства ради халявы.
А вокруг халявщиков всегда – мошенники, это – санитары леса.
Я часто недоумение в своей ленте читаю, почему же психологи заняты поиском виноватых, в прошлом и особенно в детстве, почему они не говорят клиентам правду.
А халявщики хотят правду слышать? Они будут за это платить?
Вы хотите от психологов слишком много независимости.
Обычные психологи ничем не отличаются от обычных людей. Они подстраиваются под клиентов.
Копаться в прошлом и жалеть себя – единственное, чем халявщики соглашаются заниматься.
И за что они согласны платить.
И халявщики – основная категория тех, кто ищет “саморазвития” и секрет успеха.
Если бы новые друзья сказали Буратино – иди в школу, он бы послал их в пень.
Он и без них был в курсе, что надо в школу.
Закопай деньги в ямку, помочись и жди. Вот такое саморазвитие Буратине понравилось.
И героине видео по ссылке нравилось по курсам саморазвития ходить вместо спорта, работы и быта.
Так ее жизнь быстро в упадок пришла. И так-то все загибалось, а без внимания и ухода корыто совсем рассохлось.
Молодой человек ушел, надоела ему бестолковая баба. С работы выгнали, надоела бесполезная работница.
Долгами наверное обросла, поскольку коты и лисы не бесплатно работают.
Она меняла специалистов, ища того, который все сделает за нее.
И в результате оказалась обиженной и обворованной.
Хотя кто ее обворовал? Ей хотелось внимания, она покупала его за деньги, ей хотелось чувствовать себя на пути к успеху и она покупала иллюзии за деньги.
Хотела она слышать правду о себе?
Стала бы она покупать эту правду за деньги?
Нет, конечно. Потому что правду эту она сама о себе хорошо знала.
И знала, как ситуацию поменять.
На работе – тупик, надо было квалификацию повышать, учиться чему-то или искать новое место, то есть осваивать дополнительные возможности.
В личной жизни – тупик, обратная динамика, замуж ее не звали, а может и самой уже не хотелось, поскольку был дефолт. Надо было имидж прокачивать, границы улучшать или расширять круги общения. Это дало бы толчок в личной жизни.
Все ответы на вопрос: как избавиться от скуки и застоя в жизни – в прокачке ресурсов.
Это знают все. Не хотят признавать, но знают.
А вместо этого Попрошайки идут с протянутой рукой по психологам, чтобы их научили волшебству.
И теперь представьте себе этих психологов, и в кавычках и даже без.
Многие считают, что их задача – удовлетворять запрос клиента. От и до, не больше и не меньше.
Ищет клиент утешения, надо его дать. Просит клиент поддержки (своей шатающейся короны), надо поддержать.
Хочет нянчить своего “внутреннего ребенка”, надо нянчить.
Если запроса у клиента нет, а есть общая маета и недовольство, психолог сам перечислит распространенные запросы и увидит, где у клиента глаза загорелись. “Хотите об этом поговорить?”
Вариантов немного: о родителях, о бывшем, о тех, к кому зависть, ревность, обида, кто корону зацепил.
И это право психологов – оказывать ту помощь, которую вы у них просите.
Портниха сошьет вам желаемое платье нимфы, не обращая внимания на ваш XL, а парикмахер подстрижет вашу пастушью собаку под ежика, если вы скажете.
Они имеют полное право не принуждать вас быть лучше. Они не обязаны воевать с вашей короной.
И даже знать не обязаны, как вам будет лучше.
Это ваше дело.
Тем более большинство психологов верят, что утешение и поддержка (короны) человеку необходимы.
Люди не хотят испытывать боль и нельзя обвинять психологов в том, что они пытаются предложить вам утешение.
Ответственность лежит на том, чей запрос.
Если ваш запрос: сделайте мне хорошо, не заставляя меня напрягаться, вы получите обезболивающую таблетку.
И не обвиняйте потом никого, что полгода или год или пять провели в состоянии отшибленных мозгов.
Некоторые алкоголь пьют с той же самой целью – избежать страданий.
И к играм компьютерным обращаются и к ежедневным сериалам – ради бегства от реальности.
Все это царство Короны – волшебный шатер, где человек может спрятаться от жизни.
Потому что в реальности надо трудиться, а это сопровождается стрессом.
Вот героиня видео очень довольна, что выбралась из болота с пиявками, психологами, сосущими из нее деньги.
Теперь она антидепрессанты жрет, по шесть таблеток в день.
Дешево и сердито.
Перестанет помогать, можно будет увеличить дозу.
Что там у нее с работой, не ясно. Какие-то вакансии пока ищет, никуда не спеша, и очень довольна, что ничего ее теперь не беспокоит.
То есть начала она с поиска средства, как улучшить свою жизнь, а закончила тем, что жизнь улучшать не надо.
Избавилась от потребности к саморазвитию.
Долго пыталась саморазвиваться, ничего не делая, а теперь забила.
Нет потребности, нет и проблемы.
Ингибиторы обратного захвата серотонина в больших дозах создают иллюзию равновесия в неустойчивом состоянии.
Химическая поддержка короны.
Друзья, вы переживали скуку и застой в отношениях, дружбе, на работе, в быту?
Понимаете, что скука – это сигнал, что вы остановились в прокачке и надо подключать другие ресурсы или новые территории в ресурсах осваивать, иначе фрустрация вас поглотит?
И если скука сопровождается апатией и нежеланием ничего менять, это значит локус ваш внешний и вы хотите движения за чужой счет. Вы должны поставить локус на место, то есть осознать необходимость труда и невозможность движения без личных усилий и личной ответственности, иначе вас унесет в поле чудес в стране дураков.
Рефлексировали желание найти волшебную таблетку?
Источник: Эволюция
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