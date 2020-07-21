 

Капитуляцию Зеленского перед террористом объяснили бессилием спецслужб Украины

21.07.2020, 21:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский совершил «акт капитуляции» перед террористом в Луцке, так как спецслужбы страны не смогли самостоятельно освободить заложников, сообщил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Как предположил Гончаров, спецслужбы проинформировали Зеленского о том, что «не могут решить проблему ни путем переговоров, ни силовым путем», передает РИА «Новости».

Ветеран «Альфы» считает, что они, вероятно, «согласились на этот акт капитуляции», так как «поняли, что без большого количества погибших заложников эту операцию не удастся провести».

Гончаров отметил, что «это уже проблема политическая, а не украинских спецслужб, которые не смогли решить проблему».

Напомним, Зеленский поговорил по телефону с луцким террористом, после чего тот отпустил троих заложников, а украинский лидер записал видеообращение, чего от него требовал злоумышленник.ъ

Позднее мужчина отпустил других заложников и был задержан.





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