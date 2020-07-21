 

Мнение: Хабаровск встречает Дегтярева

21.07.2020, 21:42, Разное

Как ни смешно, но после назначения нового губернатора Хабаровска от ЛДПР, протесты за прошлого губернатора от ЛДПР продолжились.

Порвала кричалка "Я, мы, он, она – за Фургала вся страна". Серьезно?
Между тем, Фургал из СИЗО пишет посты в Инстаграм с благодарностью протестующим, покуда СК РФ https://sledcom.ru/news/item/1483339/ выкладывает новые подробности по его делу.
В сети между тем активно разгоняют мемасы с Дегтяревым, где он рассказывает про запрет доллара в России и влиянии этого на качество продуктов, а также о покраске Кремля в белый цвет.

Источник: Colonel Cassad





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