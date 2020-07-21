На кемеровского блогера завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма

21.07.2020, 21:20, Разное

На кемеровского блогера Михаила Алферова завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Дело завели из-за оскорбления Знамя Победы в видео о праздновании 9 мая на ютуб-канале Алферова. «При допросе мне не смогли разъяснить в чем меня подозревают, а именно какой символ воинской славы я осквернил, самое главное каким образом», — пояснил «Новой газете» Алферов, добавив, что считает дело политическим.

Ранее Алферова опросили в рамках проверки по этому делу, он отвечал, что такого не могло произойти, поскольку Знамя находится в музее, куда блогер никогда не ходил.

В апреле Алферова арестовали на 10 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве из-за того, что он якобы матерился в общественном месте. Поводом для протокола стало видео на его канале, в котором задает вопросы дружинникам о коронавирусе. Согласно постановлению, «выражения нецензурной брани» слышны с 22-й по 30-ю секунду, однако их там нет. Алферов действительно комментирует то, что дружинники раздают листовки, но ненормативную лексику не использует.

В прошлом году блогер рассказывал о возбуждении против себя дела об оскорблении судьи Кирилла Болотова (ч. 2 ст. 297 УК). Алферов на одном из заседаний назвал его «существом». В сентябре блогера задерживали за неисполнение обязательных работ, сам он говорил, что не мог их исполнять из-за болезни.