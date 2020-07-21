 

Пентагон опроверг статьи о выплатах Россией «вознаграждений» талибам

21.07.2020, 21:16, Новости дня

Пентагон во вторник вновь опроверг предположения СМИ, что якобы существующая «российская программа вознаграждения» талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ) привела к гибели американских военнослужащих в Афганистане. С соответствующим заявлением выступил представитель военного ведомства США Джонатан Хоффман.

«Мы не нашли никаких свидетельств в пользу того, что существовала какая-то программа вознаграждения и, следовательно, что в результате этой программы погибли какие-либо военнослужащие», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Президент США Дональд Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки». В самом движении «Талибан» также опровергли связь с российской разведкой.

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ никогда не поставляла вооружения талибам, только законному правительству Афганистана. 





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