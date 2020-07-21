Из Ленина сделали болгарина с виноградной лозой

21.07.2020, 21:15, Новости дня

В рамках декоммунизации в Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу. Однако, как пишет «СТРАНА», несмотря на национальный болгарский костюм и сельскохозяйственный антураж монумента, в памятнике всё равно узнаётся вождь мирового пролетариата.



Facebook

В селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой. Как передаёт «СТРАНА», об этом написал в Facebook сотрудник общественной организации Рассвет и активист декоммунизации Вадим Поздняков.

Как отмечает издание, несмотря на национальный болгарский костюм, в который обрядили вождя мирового пролетариата, а также сельскохозяйственный антураж (корзина с ягодами винограда у ног и лоза в руке), в памятнике всё равно узнаётся Ленин.

По словам Позднякова, на открытых территориях на Украине теперь осталось всего два памятника Ленину: в сёлах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.