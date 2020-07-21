В Черном море продолжаются международные учения «Си Бриз»

21.07.2020, 21:13, Новости дня

КИЕВ – В акватории Черного моря продолжаются международные украинско-американские учения «Си Бриз» (Sea Breeze). В этом году из-за пандемии коронавируса они ограничатся только морской фазой и маневрами авиации, сообщает Интернет-сайт Министерства обороны Украины.

Все мероприятия проходят в акватории Черного моря без контактов среди личного состава. В процессе морских учений корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться по организации связи, противодействовать минным заграждениям, передаче грузов на ходу.

«Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем, задачи по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя», – отмечается в сообщении.

«Участие Соединенных Штатов в этих многонациональных учениях в очередной раз подтверждают отношение ВМС США и Шестого флота в частности к нашим союзникам и партнерам по НАТО. Учения «Си Бриз» являются реальной демонстрацией решимости США по вопросам коллективной защиты Европы. Поэтому эти учения совместно с нашими партнерами проходят в Черноморском регионе», – отметил командующий Шестым флота ВМС США, вице-адмирал Юджин Блэк, сообщает пресс-служба Минобороны Украины 20 июля.

По словам командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, контр-адмирала Алексея Неижпапы, основное назначение «Си Бриз» – поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, направленных на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

Международные учения «Си Бриз» продлятся семь дней. В них запланировано участие ракетного эсминца типа «Арли Берк» USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, кораблей постоянной военно-морской группы НАТО. Личный и командный состав будет представлен двумя тысячами военных моряков из девяти стран, двадцатью кораблями из Украины, США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

О патрульных катерах Mark VI

Как сообщила Украинская служба «Голоса Америки» 17 июля, Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до шестнадцати патрульных катеров Mark VI и оборудования к ним на общую сумму в шестьсот миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по военному сотрудничеству и безопасности США.

В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение шестнадцати патрульных катеров Mark VI, 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, двадцати оптико-электронных и инфракрасных радаров, сорока пушек MK44.

Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA. Украина намерена использовать судна для «защиты территориальных вод и защиты интересов на море», сообщает Украинская служба «Голоса Америки».

На странице международных учений «Си Бриз» в Фейсбуке говорится, что маневры Украины и США проводятся в двадцатый раз, начиная с 1997 года.

Конституция и сотрудничество с НАТО

Руководитель ассоциации «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский отмечает, что евроатлантическая интеграция является конституционной обязанностью Украины.

«Потому любое взаимодействие со структурами НАТО для нас полезно. Могу вспомнить свой опыт, когда мы во время операций в Ираке в структуре тренировочной миссии НАТО выполняли задачи на тех же правах, как и штатные офицеры НАТО. Опыт при отработке документов и согласовании процедур – это исключительный опыт, он сохраняет огромное количество времени и ресурсов», – говорит Сергей Грабский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что навыки, полученные на учениях «Си Бриз» и других совместных маневрах, необходимо отрабатывать и «обязательно имплементировать в практические навыки Вооруженных сил Украины».

«Действовать и применять эти навыки – обязательно. Система Вооруженных сил переходит на систему натовских стандартов, любые учения – это возможность получать информацию и навыки, которые будут также использованы при освобождении Крыма», – отмечает Сергей Грабский.

В случае возможной российской агрессии на южном рубеже, по словам Сергея Грабского, Украина имеет достаточно сил для отражения удара.

«На данном этапе мы вступили в натовскую программу расширенных возможностей и пока мы не являемся страной-членом Альянса, никто кроме нас не будет защищать наши интересы. Это дело Украины защищать свои границы. Но благодаря сотрудничеству с НАТО у нас есть доступ к разведывательной информации, которую мы можем получать в режиме он-лайн», – утверждает Сергей Грабский.

Статус партнера в программе расширенного партнерства НАТО, подчеркивает Сергей Грабский, позволяет Украине получать вооружение и технику по упрощенной системе.

Сигнал для России

По мнению политолога Олега Пономаря, учения «Си Бриз» проходят в стратегически важном регионе – Черном море и является своеобразным сигналом России.

«Это опыт и взаимодействие украинских моряков с коллегами из НАТО, и это сигнал для России, что в Черном море у Украины есть поддержка НАТО и США как стратегического партнера. Надеюсь, этот фактор оказывает влияние – охлаждает российские агрессивные намерения», – говорит Олег Пономарь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что с 2014 года, момента российской агрессии, аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донбасса, Украина развивает новые оборонные навыки, принятые в подразделениях НАТО.