Трамп наградит Медалью свободы бегуна Джима Райана

21.07.2020, 21:13, Новости дня

Президент США Дональд Трамп на этой неделе наградит президентской Медалью свободы Джима Райана, сообщает пресс-служба Белого дома.

Это высшая гражданская награда в стране, вручаемая лицам, внесшим особенно важный вклад в обеспечение безопасности или продвижение национальных интересов США, в усилия по достижению мира во всем мире или в иные важные культурные общественные или частные инициативы.

Джим Райан – один из лучших американских бегунов в истории и бывший член Палаты представителей от штата Канзас. Хотя в средней школе Райана исключили из всех спортивных команд, в старших классах он попал в сборную по легкой атлетике, где побил мировой рекорд в забеге на милю, а в 1964 году выступил на Олимпийских играх. Во время учебы в Канзасском университете Райан побил еще несколько мировых рекордов, завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Мехико 1968 года и участвовал в Мюнхенских играх 1972 года.

Джим Райан (архивное фото)

Помимо прочих наград, он был удостоен звание лучшего спортсмена года по версии канала ABC и получил премию Джеймса Салливана для спортсменов-любителей. По окончании выдающейся спортивной карьеры Райан с честью служил в Конгрессе США с 1996 по 2006 год. Он является автором трех книг.