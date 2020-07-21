Книжная полка британской королевской семьи: что читают Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Елизавета II и юные наследники

21.07.2020, 21:10, Разное

Елизавета II

“Flyingfinish/ Бурный финиш”. Книга для чтения на английском языке, Дик Фрэнсис

Один из любимых авторов Елизаветы II – английский писатель, жокей, обладатель премии Эдгара По и нескольких других значимых наград – Дик Фрэнсис. Писатель пришел в мир литературы после завершения карьеры наездника, поэтому в каждом его произведении обязательно фигурируют лошади. И “Бурный финиш” – не исключение. По сюжету произведения лорд Генри Грей решил всем доказать, что, несмотря на титул и наследство, может сам зарабатывать на жизнь, и устроился в компанию по перевозке лошадей. Предыдущие работники, занимавшие эту вакансию, странным образом исчезали. Но героя все устраивало, пока он не оказался замешан в международном скандале…

Принц Филипп

“Конец империи”, Кристофер Банч

Принц Филипп, как и многие из нас, не представлял каникул без книги. В период напряженной службы Короне он каждый год выбирал новый литературный шедевр, которому посвящал долгожданные дни отдыха летом и зимой. Узнать, какие именно книги читает принц, было сложно, но однажды журналисты заметили у него в руках бестселлер Кристофера Банча, автора популярных фантастических романов и киносценариев. В начале 90-х он написал целую эпопею под названием “Стэн”, в которую и входит книга “Конец империи”. Главный герой поднимает мятеж против правителя, стремительно теряющего рассудок. У него получается нанести власти ощутимый урон, но пока бунтовщики не поймут, как правителю удается каждый раз воскресать, они не смогут одержать окончательную победу. К тому же безумный император не так безумен, как всем кажется.

Кейт Миддлтон

“Энн из Зелёных Крыш”, Люси Мод Монтгомери

С самого детства герцогиня Кембриджская является поклонницей творчества канадской писательницы Люси Мод. С юных лет она зачитывалась книгами о приключениях сироты Энн Ширли, в том числе произведением “Энн из Зеленых Крыш” – дебютной работой автора. По сюжету одинокие брат и сестра Мэтью и Марилла Касберт решают усыновить мальчика, но из-за неразберихи к ним приезжает взбалмошная, рыжеволосая девочка Энн. Мэтью она сразу понравилась, а вот для дружбы с Мариллой потребовалось время. Пронзительная и смешная история, которая наверняка понравится всем независимо от возраста.

“Чувство и чувствительность”, Джейн Остин

Во время изоляции на одной из фотографий Кейт намеренно или нет показала часть своей библиотеки, где не обошлось без знаменитого романа Джейн Остин. Сестры Дешвуд очень разные: Марианна – страстная и пылкая, Элеонора – сдержанная и логичная. Первая влюбляется в легкомысленного господина, а вторая – в очень рассудительного юношу. Кто же из девушек будет счастлив, а кого ждет разочарование? Это, пожалуй, один из самых знаменитых романов Джейн Остин. Его множество раз экранизировали, а фильм с Эммой Томпсон, Кейт Уинслет и Хью Грантом в главных ролях завоевал множество международных кинонаград, в том числе и премию “Оскар”.

“Большие надежды”, Чарльз Диккенс

“Большие надежды” Чарльза Диккенса – еще одна книга из библиотеки герцогини Кембриджской. Роман, который выдержал невероятное количество экранизаций и театральных постановок и лег в основу культовой осовремененной версии с Гвинет Пэлтроу и Робертом де Ниро в главных ролях. История Пипа – мальчишки из простой крестьянской семьи, который нежданно-негаданно получил возможность “выбиться в люди” и войти в лучшее лондонское общество, и Эстеллы, которую опекунша – полубезумная аристократка – сделала орудием своей мести, вырастив из нее роковую красавицу, разбивающую мужские сердца, завораживает читателя с первых же страниц. Must read!

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

“Груффало”, Джулия Дональдсон

Насколько нам известно, о любви юных наследников к книгам Джулии Дональдсон рассказал их отец, принц Уильям, на встрече с писательницей. Он признался, что вся королевская семья знакома с ее творчеством и обожает ее книги, особенно “Груффало”. И в этом Виндзоры не одиноки. Эта книга стала самой продаваемой в 2000 году, и, согласно опросу 2010 года, именно ее обожают британские дети. Сегодня сказка переведена на несколько десятков языков, а по ее мотивам снят одноименный мультфильм. В своей книге Джулия Дональдсон рассказала необычную и смешную историю про сообразительного мышонка, который идет через дремучий лес и, чтобы спастись от лисы, совы и змеи, выдумывает страшного Груффало – зверя, который очень любит есть лис, сов и змей. Но сможет ли находчивый мышонок перехитрить всех голодных хищников? Ведь он-то хорошо знает, что никаких Груффало не бывает… Или бывает?

Принц Чарльз

Серия книг “Гарри Поттер”, Джоан Роулинг

Как стало известно журналистам, Чарльз нередко читает своим внукам книги английской писательницы Джоан Роулинг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Думаем, эта сказочная сага не нуждается в представлении, напомним лишь, что она была переведена на 80 языков, на февраль 2018 года количество проданных экземпляров составило порядка 500 миллионов, а последние четыре романа цикла стали самыми быстро продаваемыми произведениями в истории литературы. Интересно, что принц Чарльз не только любит читать книги, но и сам их пишет. На его счету по меньшей мере четыре собственных произведения и еще несколько, которые он создал в соавторстве. Самая знаменитая работа представителя британской королевской семьи – “Старик из Лохнагара”. Это поучительная детская книга, которую Чарльз написал для своих младших братьев Эдварда и Эндрю.

Меган Маркл

“Четыре соглашения. Тольтекская книга мудрости”, Дон Мигель Руис

“Моя мама дала мне экземпляр этой книги, когда мне было 13 лет, и по сей день я постоянно обращаюсь к классике Дона Мигеля Руиса, чтобы найти лёгкий способ упростить свою жизнь”, – рассказывала Меган Маркл в интервью. “Четыре соглашения. Тольтекская книга мудрости” – произведение известного духовного учителя Дона Мигеля Руиса, оно было продано тиражом более 10 миллионов экземпляров в США и издано на 40 языках по всему миру. Руис объединил древнюю мудрость с логикой разума, чтобы создать новый путь для стремящихся к истине. Он раскрывает источники ограничивающих убеждений, которые лишают нас радости и создают ненужные страдания. Воодушевляет и помогает увидеть себя и окружающий мир под другим углом.

“Где мой сыр?”, Спенсер Джонсон

В одном из своих интервью Меган так сказала об этой книге: “Профессор Северо-Западного университета включил эту книгу в список обязательной литературы для класса промышленной инженерии, где я училась. Это был, казалось бы, странный выбор, но в конце концов произведение стало настоящим мотиватором к действию, а учения из него я применяю и по сей день в решении некоторых проблем. “Где мой сыр?” – это бесценная книга, которая должна быть у каждого”. Бестселлер написал американский врач и консультант по управлению Спенсер Джонсон. По сюжету четверо героев истории пытаются отыскать свой сыр в абстрактном лабиринте. Автор детально показывает разные модели человеческого поведения во время достижения своей цели и в момент ее потери. Это настоящая притча о развитии и отношении к переменам. Книга вошла в список бестселлеров The New York Times и в список документальной прозы Publishers Weekly. Очень советуем!

Камила Паркер Боулз

“Хроника семьи Казалет”, Элизабет Джейн Говард

Герцогиня уверена – “Нет друга более понимающего, чем книга”, поэтому не устает советовать свои любимые произведения и делиться списками покоривших ее бестселлеров. Один из них – цикл романов Элизабет Говард “Хроника семьи Казалет”, которая считается одной из самых популярных семейных саг в Великобритании. Непонимание отцов и детей, запретная страсть и несчастная любовь, ревность и предательство, соперничество, счастье – все это на фоне детально и точно описанной Англии, ее нравов, обычаев, стиля жизни в XX веке. Красиво, реалистично, с большой любовью. Кстати, произведения цикла легли в основу одноименного сериала BBC. Сама Джейн Говард в годы войны работала на BBC, так что сериал – практически дань памяти писательнице.

MyBook дарит всем новым пользователям 14 дней премиум-подписки по промокоду ROYALS, а также скидку 25% на премиум-подписку MyBook на 1 или 3 месяца. Активируйте код до 5 августа 2020 – читайте и слушайте эти или любые другие из 290 тысяч электронных и аудиокниг без ограничений.